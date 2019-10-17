سوبر كورة
Ads
الخميس، 17 أكتوبر 2019 08:43 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية أخبار المحافظات

مفتشو الأغذية بالشرقية يعدمون طن حلوى فاسدة قبل طرحها بالأسواق

الخميس، 17 أكتوبر 2019 07:45 م
مفتشو الأغذية بالشرقية يعدمون طن حلوى فاسدة قبل طرحها بالأسواق جانب من الحملة
الشرقية - إيمان مهنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اعدم مفتشو الأغذية بالشرقية ، ما يقرب من  طن حلوي مولد النبي فاسدة ، قبل طرحها للأسواق ،   تقرر غلق المصنع ذلك ضمن حملات رقابية ، إستعدادا لموسم إنتاج الحلوي ،في ذكري المولد النبوي الشريف وجهود صحة الشرقية، في المتابعة المكثفة علي المصانع والمنشآت الغذائية في هذا الشأن.

 ذكر بيان ، أن  الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية ، قاد حملة مكبرة علي مصانع الحلوي بمدينة فاقوس بفريق، من مراقبة الأغذية بالمديرية ومكتب الأغذية بفاقوس أسفرت جهود الحملة عن إعدام 900  كيلو  حلويات ،ومواد خام لوجود تغير في خواصها الطبيعية ، كما تم ضبط 2 برميل طحينة زنة كل برميل 150  كجم لوضعه في براميل سبق استعمالها ، ومخاطبة الجهات المختصة لغلق مصنع لوجود خطر داهم علي الصحة العامة ، ونقص شديد في الاشتراطات الصحية .

وأكد وكيل الوزارة علي إستمرار جهود مديرية الشئون الصحية، في ضبط الأسواق والمتابعة المكثفة من جميع الإدارات الوقائية والعلاجية للرقابة علي جميع المنشآت بالمحافظة حفاظاً على صحة المواطنين .

في السياق ذاته نفذت مديرية الصحة قافلة طبية علاجية  بقرية جزيرة النص التابعة لمركز ومدينة فاقوس ، حيث تفقد العيادات الطبية المتنقلة والصيدلية حيث يتم و التي  وقامت  بتوقيع الكشف الطبي المجاني علي 450  مريض حتي الآن ، وتستمر القافلة حتي غداً الجمعة لتوقيع الكشف الطبي علي جميع المرضي من أهالي القرية ، وصرف العلاج اللازم لهم ، ووجه وكيل الوزارة بتحويل الحالات التي تحتاج لإجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة للمديرية .

كما تضمنت جلسات التوعية الصحية والتثقيفية لأهالي القرية والتي تتم بالقافلة لتوعيتهم من إنتشار الأمراض الفيروسية ، وعمل جلسات توعية عن أورام الثدي إستعداداً للمبادرة الرئاسية لصحة المرأة والكشف المبكر عن أورام الثدي والأمراض غير السارية ، وأيضاً توعية المواطنين بترشيد استهلاك المياه والكهرباء .

 


الشرقية

اخبار الشرقية

فاقوس

حلوي مولد النبي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
نائب رئيس البنك الدولى: تمويل التنمية المستدامة يدعم الابتكار والشمول المالى

نائب رئيس البنك الدولى: تمويل التنمية المستدامة يدعم الابتكار والشمول المالى

موجز6.. صندوق النقد: مصر استخدمت 12 مليار دولار قيمة القرض بشكل فعال

موجز6.. صندوق النقد: مصر استخدمت 12 مليار دولار قيمة القرض بشكل فعال

اتحاد المصارف العربية: نلعب دورا هاما لمنع التدفقات غير القانونية للأموال

اتحاد المصارف العربية: نلعب دورا هاما لمنع التدفقات غير القانونية للأموال

صندوق النقد يعلن إتاحة كافة المطبوعات رقميًا بشكل مجانى بداية 2020

صندوق النقد يعلن إتاحة كافة المطبوعات رقميًا بشكل مجانى بداية 2020

سوبر كورة يكشف.. 5 عقوبات تنتظر تمرد الأندية على قرارات الجبلاية

سوبر كورة يكشف.. 5 عقوبات تنتظر تمرد الأندية على قرارات الجبلاية

صندوق النقد: مصر استخدمت 12 مليار دولار قيمة القرض بشكل فعال

صندوق النقد: مصر استخدمت 12 مليار دولار قيمة القرض بشكل فعال

صندوق النقد يتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمى بنسبة 3.4% فى 2020

صندوق النقد يتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمى بنسبة 3.4% فى 2020

المقاولون يعلن رسمياً موافقته على خوض مباراة الزمالك

المقاولون يعلن رسمياً موافقته على خوض مباراة الزمالك

مباراة الزمالك والمقاولون فى الدورى على صفيح ساخن.. ذئاب الجبل: اجتماع طارئ للرد على قرارات اللجنة الخماسية.. مرتضى منصور: متضامنون مع المقاولون ولن نلعب السبت.. وخبير لوائح: الجبلاية مجبرة على إعادة اللقاء

مباراة الزمالك والمقاولون فى الدورى على صفيح ساخن.. ذئاب الجبل: اجتماع طارئ للرد على قرارات اللجنة الخماسية.. مرتضى منصور: متضامنون مع المقاولون ولن نلعب السبت.. وخبير لوائح: الجبلاية مجبرة على إعادة اللقاء

سوبر كورة يكشف: محمد الشناوى مطلوب فى مانشستر يونايتد

سوبر كورة يكشف: محمد الشناوى مطلوب فى مانشستر يونايتد

س و ج.. هل ينجح الأهلى فى شراء رمضان صبحى نهائيا من هيدرسفيلد؟

س و ج.. هل ينجح الأهلى فى شراء رمضان صبحى نهائيا من هيدرسفيلد؟

مفتى صربيا: عرفنا الإسلام من مصر منذ 600 سنة وليس من الأتراك كما تزعم تركيا

مفتى صربيا: عرفنا الإسلام من مصر منذ 600 سنة وليس من الأتراك كما تزعم تركيا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة