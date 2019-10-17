مفتشو الأغذية بالشرقية يعدمون طن حلوى فاسدة قبل طرحها بالأسواق

الشرقية - إيمان مهنى

اعدم مفتشو الأغذية بالشرقية ، ما يقرب من طن حلوي مولد النبي فاسدة ، قبل طرحها للأسواق ، تقرر غلق المصنع ذلك ضمن حملات رقابية ، إستعدادا لموسم إنتاج الحلوي ،في ذكري المولد النبوي الشريف وجهود صحة الشرقية، في المتابعة المكثفة علي المصانع والمنشآت الغذائية في هذا الشأن.

ذكر بيان ، أن الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية ، قاد حملة مكبرة علي مصانع الحلوي بمدينة فاقوس بفريق، من مراقبة الأغذية بالمديرية ومكتب الأغذية بفاقوس أسفرت جهود الحملة عن إعدام 900 كيلو حلويات ،ومواد خام لوجود تغير في خواصها الطبيعية ، كما تم ضبط 2 برميل طحينة زنة كل برميل 150 كجم لوضعه في براميل سبق استعمالها ، ومخاطبة الجهات المختصة لغلق مصنع لوجود خطر داهم علي الصحة العامة ، ونقص شديد في الاشتراطات الصحية .

وأكد وكيل الوزارة علي إستمرار جهود مديرية الشئون الصحية، في ضبط الأسواق والمتابعة المكثفة من جميع الإدارات الوقائية والعلاجية للرقابة علي جميع المنشآت بالمحافظة حفاظاً على صحة المواطنين .

في السياق ذاته نفذت مديرية الصحة قافلة طبية علاجية بقرية جزيرة النص التابعة لمركز ومدينة فاقوس ، حيث تفقد العيادات الطبية المتنقلة والصيدلية حيث يتم و التي وقامت بتوقيع الكشف الطبي المجاني علي 450 مريض حتي الآن ، وتستمر القافلة حتي غداً الجمعة لتوقيع الكشف الطبي علي جميع المرضي من أهالي القرية ، وصرف العلاج اللازم لهم ، ووجه وكيل الوزارة بتحويل الحالات التي تحتاج لإجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة للمديرية .

كما تضمنت جلسات التوعية الصحية والتثقيفية لأهالي القرية والتي تتم بالقافلة لتوعيتهم من إنتشار الأمراض الفيروسية ، وعمل جلسات توعية عن أورام الثدي إستعداداً للمبادرة الرئاسية لصحة المرأة والكشف المبكر عن أورام الثدي والأمراض غير السارية ، وأيضاً توعية المواطنين بترشيد استهلاك المياه والكهرباء .