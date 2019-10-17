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مصرع رضيعة وإصابة 3 آخرين فى حادث تصادم ببنى سويف

الخميس، 17 أكتوبر 2019 03:00 م
مصرع رضيعة وإصابة 3 آخرين فى حادث تصادم ببنى سويف حادث تصادم - أرشيفية
بنى سويف - هانى فتحى

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لقيت طفلة رضيعة مصرعها، وأصيب ثلاثة آخرون فى حادث سير، وقع، اليوم الخميس، إثر تصادم سيارة بتوك توك، بطريق بنى سويف ـ ناصر الزراعى، دائرة مركز ناصر، شمال المحافظة.

تلقى اللواء زكريا صالح، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بنى سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة ببني سويف، يفيد بوقوع حادث سير إثر تصادم سيارة بتوك توك، بطريق بني سويف ـ ناصر الزراعي، دائرة مركز ناصر، شمال المحافظة نتج عنه وفاة طفلة رضيعة وإصابة 3 أشخاص.

واستقبل  قسم الطوارئ بمستشفى بني سويف الجامعى، فاطمة جمال موسى، عام ونصف العام، جثة هامدة، ولمياء سيد أحمد، 33 سنة، مصابة بجروح وكدمات متفرقة، ويوسف على عبد الفتاح، 9 سنوات، مصابًا بجروح وكدمات متفرقة، يقيمون بمركز ناصر، شمال بنى سويف، بالإضافة إلى سيدة فى العقد الثالث من العمر"مجهولة البيانات" ومصابة بإشتباه نزيف بالمخ.

 

 

 

 


بنى سويف

صحة بنى سويف

حادث سير

مستشفى بنى سويف الجامعى

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