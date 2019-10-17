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مركز التنمية المحلية بسقارة يختتم 3 دورات تدريبية للعاملين فى المحليات

الخميس، 17 أكتوبر 2019 10:28 ص
مركز التنمية المحلية بسقارة يختتم 3 دورات تدريبية للعاملين فى المحليات مركز تدريب - أرشيفية
كتب على عبد الرحمن

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يختتم مركز التنمية المحلية بسقارة اليوم الخميس، 3 دورات تدريبة للعاملين فى المحليات، ضمن خطته التدريبة للعام المالى الجديد والتى بدأها 17 أغسطس الماضى.
 
والدورات التى يختتمها المركز اليوم هى :"تنمية مهارات المديرين والعاملين فى إدارات الشئون القانونية، وتنمية مهارات المديرين والعاملين بإدارات الموازنة، وإنشاء وإدارة صفحات شبكات التواصل الاجتماعى للعاملين والمديرين بمراكز المعلومات وإدارات الإعلام وإدارات البوابات والصفحات الإلكترونية ".
 
ويبلغ عدد الأسابيع فى الخطة الجديدة لمركز التنمية المحلية بسقارة، 42 أسبوع خلال 10 أشهر تدريب، بمعدل 123 دورة تدريبية ، ومستهدف تدريب 6469 متدرب، وشملت الخطة الجديدة إدراج دورات من جهات خارجية مثل GIZ  الاتحاد الأوربى / البنك الدولى "مشروعات التعاون الدولى بالوزراة"، والمجلس القوى لشئون الإعاقة وأكاديمية ألجا لتدريب الكوادر الإفريقية".
 
وكانت وزارة التنمية المحلية، قد أعلنت عن أن أنه تم زيادة عدد الدورات الموجهة لتأهيل العاملين فى أساسيات التحول الرقمى واستخدام الحاسب الآلى والتطبيقات الالكترونية الجاهزة، وزيادة الدورات الموجهة للفئات الأولى بالرعاية، وإدراج عدد كبير من الحقائب الجديدة التى لم يسبق التدريب عليها من قبل وعليها طلب واحتياج عالى من المحافظات، وتحديث محتوى كل الحقائب التدريبية التقليدية بما استجد من قوانين وتشريعات وقرارات حكومية ومهام مكلف بها المستفيدين بالتدريب.
 

مركز سقارة

سقارة

التنميه المحليه بسقاره

التنميه المحليه

العاملين فى المحليات

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