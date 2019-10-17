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محافظ قنا: مشروع الصرف الصحى بقفط بلغت نسبة تنفيذه 85% بـ33 مليون جنيه

الخميس، 17 أكتوبر 2019 12:11 م
محافظ قنا: مشروع الصرف الصحى بقفط بلغت نسبة تنفيذه 85% بـ33 مليون جنيه اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا
قنا - وائل محمد

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أجرى اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، اليوم الخميس، جولة ميدانية لمتابعة الموقف التنفيذى للأعمال الجارية بمشروع توصيل الصرف الصح ى لمدينة قفط، رافقه عدد من القيادات التنفيذية.

 

وتفقد محافظ قنا محطة الرفع الرئيسية رقم 1 مشيرا الى أنه تم الانتهاء من تنفيذ الاعمال المدنية بالمحطة وجارى الانتهاء من الاعمال الكهروميكانيكية بنسبة تنفيذ بلغت 85 % موجها بتكثيف الأعمال للانتهاء من المشروع ف ى أقرب وقت ممكن .

 

كما تفقد الهجان محطة المعالجة "بركة الأكسدة" الت ى تشمل 12 حوض انضاج وتردد ى ولاهوائى، موضحا انه من المقرر أن تستوعب 15 ألف م3/يوم كمرحلة أول ى وتصل توسعاتها إل ى 40 ألف م3/يوم ، مؤكدا أن مشروعات المياه والصرف الصحى تعتبر من أهم المشروعات التنموية وإحدى الركائز الأساسية للتنمية المستدامة الت ى تعط ى لها المحافظة أولوية خاصة لتنفيذها .

 

الجدير بالذكر أن محافظة قنا وقعت فى وقت سابق اتفاقية مع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصح ى لاستكمال مشروع الصرف الصح ى بمركز ى قفط ونقادة بتكلفة تقدر بحوالى 330 مليون جنيه ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر المنفذ بمحافظت ى قنا وسوهاج.

 

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محطات الصرف الصحى

محافظة قنا

مركز قفط

محافظ قنا

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