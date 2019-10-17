محافظ الجيزة يتابع أعمال تطوير شارع شهاب وطريق المريوطية

كتب سيد الخلفاوى

أجرى اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة عدد من الجولات الميدانية، للوقوف على حالة النظافة والإشغالات ومتابعة المجهودات التى تنفذها الأحياء والمراكز للمواطنين وأعمال تنفيذ الخطة الاستثمارية.

وتفقد راشد خطة التطوير التى تنفذها المحافظة لطريق المريوطية، حيث يتم رصف وتوسعة الطريق بتكلفة حوالى 20 مليون جنية لتحقيق سيولة مرورية للمنطقة والتسهيل على قائدى المركبات فى الوصول إلى الطريق الدائرى، بالتزامن مع تنفيذ تغطية جزء من ترعة المريوطية لتوسعة موقف السيارات الموجود بالمنطقة للحد من الازدحام المرورى وكذا تدبيش وتجميل جسر ترعة المريوطية بطول 3,5 كم لما لها من أهمية كبيرة على المواطنين.

ووجه المحافظ حى العمرانية باستكمال أعمال إزالة أى إشغالات من جانبى الطريق والالتزام بخطوط التنظيم المحددة للطريق.

كما شملت جولات محافظ الجيزة خلال الأسبوع الجارى، تفقد جراج الهيئة العامة للنظافة والتجميل بحى الدقى لمعاينة حالة المعدات التى تم اصلاحها مؤخراً حيث تم الانتهاء من إصلاح 6 معدات ثقيلة شملت سيارات نقل كبيرة السعة وسيارة برج إنارة وسيارة إنقاذ فى إطار سعى المحافظة للاستفادة من مواردها واعادة استخدام المعدات المتهالكة من خلال إجراء اصلاحات بها لإدخالها الخدمة مجدداً.

حيث وجه المحافظ بضرورة الاستمرار فى استكمال خطة إصلاح المعدات التى يمكن الاستفادة منها مجدداً للدفع بها فى المناطق ذات الكثافات السكانية العالية.

وشملت جولات محافظ الجيزة خلال الاسبوع تفقدة أعمال التطوير الجارى تنفيذها بشارع شهاب فى اطار خطة المحافظة لتطوير الشوارع والطرق الرئيسية لتظهر بالشكل الحضارى اللائق حيث تشمل الأعمال تطوير الجزيرة الوسطى ودعمها بالأشجار بعد تهالكها وتدنى المستوى الجمالى لها اضافة الى تركيب الإنترلوك ورفع كفاءة البلدورات بدلا من المتهالكة إضافة إلى تمهيد الممشى المخصص للمواطنين على جانبي الشارع وتركيب بلاط "إنترلوك" به ليتماشى مع الشكل الجمالي للشارع مع إزالة أي إشغالات أو تعديات من المحلات على حرم الطريق المخصص للمشاة.