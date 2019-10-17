كم فائدة يحصل عليها جسمك من تناول موزة واحدة

كتبت هند عادل

الإمساك هو مشكلة صحية شائعة تتميز بحركات الأمعاء غير المنتظمة والبراز الصلب ، وهناك العديد من أسباب الإمساك ، تتراوح من سوء التغذية إلى عدم ممارسة الرياضة، يدعي البعض أن الموز يسبب الإمساك ، بينما يقول آخرون أنه يساعدهم في الوقاية منه.

ويكشف موقع " healthline" عما إذا كان الموز يسبب الإمساك أم يخففه.

الموز غني بالألياف



الموز هو واحد من الفواكه الأكثر شعبية في العالم، فهو وجبة خفيفة مريحة وصحية فهو غنى بالعديد من الفيتامينات والمعادن الهامة كما أن الموز غني بالألياف ، حيث تحتوي موزة متوسطة الحجم على حوالي 3.1 جرام من هذه المادة الغذائية وتساعد الألياف فى منع وتخفيف الإمساك.

الألياف القابلة للذوبان تمتص الماء مما يساعد في تحسين حركة البراز من خلال الجهاز الهضمي .

الموز الأخضر غني بالنشا المقاوم



النشا المقاوم للكربوهيدرات المعقدة له خصائص تشبه الألياف، ينجو من الهضم في الأمعاء الدقيقة وينتهي به الأمر للوصول إلى الأمعاء الغليظة ، حيث يغذي البكتيريا الصديقة الموجودة هناك .

تغذية هذه البكتيريا هو شيء جيد أنها تنتج الدهون قصيرة السلسلة ، والتي تسهم في صحة الجهاز الهضمي ولها آثار مفيدة على التمثيل الغذائي ،وظائف النشا المقاوم مثل الألياف القابلة للذوبان ، والتي يمكن أن تساعد في علاج الامساك.

النشا المقاوم في الموز الأخضر يعمل مثل الألياف القابلة للذوبان وقد استخدم لعلاج الإمساك، قد يساعد أيضًا في تقليل الإسهال.