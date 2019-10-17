فيديو.. رئيس الطب الوقائى: مصر خالية من الالتهاب السحائى.. وما أثير مجرد شائعات

كتب أحمد عبد الرحمن

قال الدكتور علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة، إن الحديث عن انتشار مرض الالتهاب السحائى الوبائى، مجرد شائعات مغرضة وليس لها أى أساس من الصحة، موضحاً ورود بلاغ يفيد بإصابة حالتين بمرض الإلتهاب السحائى بإحدى مدارس الإسكندرية، عبر الخط الساخن 105 الخاص بغرفة الطوارئ الوقائية بالوزراة.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم"، على فضائية "ON E"، مع الإعلاميين وائل الإبراشى وخلود زهران، أن وزيرة الصحة وجهت بتشكيل فريق من القطاع الوقائى للوقوف على حقيقة الأمر والتوجه للإسكندرية، وتم التوجه للمستشفى وكانت الأولى بمستشفى الأندلسية، وكان هناك اشتباه فى التهاب سحائى، وأوضحت التحاليل والفحوصات أن الحالة ليست مصابة بالتهاب سحائى.



وذكر، أن الحالة الثانية كانت فى مركز الإسكندرية لطب الأطفال، باشتباه فى التهاب سحائى، واتضح أنه مجرد اضطراب فى المعدة، وكانت هناك حالة ثالثة توفت فى مستشفى جامعة الإسكندرية، كانت مصابة بفشل فى عضلة القلب وهبوط حاد فى الدورة الدموية وحموضة بالدم، وتم إجراء التحاليل الكاملة والتقرير النهائية تؤكد خلو الحالة من الالتهاب السحائى.



وأوضح أن وزارة الصحة سنويا تطعم من 6.5 إلى 7 ملايين تلميذ فى أولى حضانة وأولى ابتدائى وأولى إعدادى وأولى ثانوى بالمجان ولا يوجد هذا التطعيم خارج وزارة الصحة، بالإضافة إلى أن مصر الدولة الوحيدة فى منطقة شرق المتوسط تطعم أولادها، مع العلم أن مصر خارج الحزام الإفريقى للالتهاب السحائى.



وتابع رئيس قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة: "أؤكد أن مصر خالية من الالتهاب السحائى وكل ذلك شائعات مغرضة".