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فيديو.. تركى آل الشيخ: لولا رؤية محمد بن سلمان ما تحقق حفل "موسم الرياض"

الخميس، 17 أكتوبر 2019 10:37 م
فيديو.. تركى آل الشيخ: لولا رؤية محمد بن سلمان ما تحقق حفل "موسم الرياض" المستشار تركى آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية
كتب محمد عطية

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رحب المستشار تركى آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، خلال كلمته في حفل انطلاق "موسم الرياض"، بالمشاركين وضيوف حفل الرياض الترفيهي، في بداية هذا الموسم.

وسرد المستشار تركى آل الشيخ، قصة جاء فيها:" كان في يوم من الأيام أنا من عائلة متوسطة، أمي وأبويا كانوا يوم من الأيام يجمعون راتبهم من أجل السفر للخارج سنة لمشاهدة العالم، وسنة نجلس في الرياض، هذه قدراتنا وما عندنا شئ في الرياض".

وأضاف رئيس هيئة الترفيه السعودية، "من كان يتخيل أننا نشوف كل هذا الشئ في الرياض وفي بلدنا الحبيبة، بوضوح هذا الشئ كله ما كان يتحقق لولا وجود شخص في مقام ورؤية سمو الأمير محمد بن سلمان ولى العهد السعودى".

وانطلقت اليوم الخميس، فعاليات موسم الرياض في "الرياض بوليفارد"، بمسيرة استعراضية شارك فيها أكثر من 1500 مقدم بأزياء تنكرية، إضافة إلى عرض الدرجات هارلي والألعاب النارية.

ويشهد موسم الرياض إقامة أكبر المعارض يشارك فيها عارضون من أنحاء العالم، وتشتمل فعاليات "الرياض بوليفارد" على "النافورة الراقصة"، التي تقدم عروضا موسيقية وعروضا مائية وثلاثية الأبعاد، بالإضافة إلى المطاعم والكافيهات.

يُذكر أن موسم الرياض بدأ في 11 أكتوبر الجاري ويستمر إلى 15 ديسمبر المقبل لمدة 70 يوما في 12 منطقة مختلفة، ويتوقع أن يستقطب الموسم 20 مليون زائر، منهم 4 ملايين من سكان الرياض وحدها.

ويضم الموسم حفلات غنائية لكبار نجوم الغناء في الوطن العربي منهم: راشد الماجد، أنغام، محمد حماقي، ماجد المهندس، عبادي الجوهر، عاصي الحلاني، نجوى كرم، شيرين عبد الوهاب، راغب علامة، وليد توفيق، حسين الجسمي، أصالة، صابر الرباعي، نوال الزغبي، تامر حسني، نانسي عجرم، ومحمد عبده.


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