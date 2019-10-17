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طلبات إعانة البطالة الأمريكية ترتفع بشكل طفيف

الخميس، 17 أكتوبر 2019 04:07 م
طلبات إعانة البطالة الأمريكية ترتفع بشكل طفيف مؤشر
رويترز

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ارتفع عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانة بشكل طفيف الأسبوع الماضي، مما يشير إلى استمرار قوة سوق العمل رغم بطء التوظيف والنمو الاقتصادي.

وقالت وزارة العمل الأمريكية اليوم الخميس إن الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة الحكومية زادت بمقدار أربعة آلاف طلب إلى مستوى مُعدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 214 ألف طلب خلال الأسبوع المنتهي في 12 أكتوبر ولم يجر تعديل بيانات الأسبوع السابق.

كان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن ترتفع طلبات إعانة البطالة إلى 215 ألف طلب في أحدث أسبوع وقالت وزارة العمل إن طلبات الإعانة لماريلاند ونيويورك وفرجينيا وبويرتوريكو جرى تقديرها الأسبوع الماضي بسبب عطلة يوم الاثنين.

وارتفع المتوسط المتحرك للطلبات الجديدة لأربعة أسابيع، الذي يُعد معيارا أدق لتوجهات سوق العمل لأنه يستبعد التقلبات الأسبوعية، بمقدار ألف طلب إلى 214 ألفا و750 طلبا الأسبوع الماضي.


إعانة البطالة الأمريكية

رويترز

وزارة العمل الأمريكية

البطالة الأمريكية

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