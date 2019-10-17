ضبط عامل لحيازته تذاكر قطارات وبيعها بالسوق السوداء بمحطة نجع حمادى بقنا

قنا - وائل محمد

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، وبالتنسيق مع مباحث السكة الحديد، اليوم الخميس، من إلقاء القبض على عامل لحيازته تذاكر قطار، وبيعها بالسوق السوداء بمحطة السكة الحديد بمركز نجع حمادي شمال محافظة قنا، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.





وكان اللواء مجدى القاضى، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، قد تلقى إخطاراً من اللواء محمد ضبش، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن قنا، يفيد إلقاء القبض على، مبروك. ع . ا، عامل نظافة بمحطة سكك حديد نجع حمادي، لحيازته تذاكر القطارات المكيفه بغرض بيعها بالسوق السوداء بأسعار أعلي من أسعارها الرسمية المحددة من قبل الهيئة القومية للسكك الحديدية ووزارة النقل.





تحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيقات.



