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ضبط آلاف العملات الأجنبية بحوزة أحد تجار السوق السوداء

الخميس، 17 أكتوبر 2019 02:20 م
ضبط آلاف العملات الأجنبية بحوزة أحد تجار السوق السوداء المتهم
كتب محمود عبد الراضى

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نجحت مباحث الأموال العامة في ضبط شخص لإتجاره غير المشروع فى النقد الأجنبى، وبحوزته مبالغ مالية "عملات مختلفة، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام أحد الأشخاص"(عضو مجلس إدارة بشركة صرافة "صادر بشأنها قرار بإلغاء التراخيص" بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، وإستغلاله إحدى الشقق السكنية المملوكة له بمنطقة مدينة نصر بالقاهرة لممارسة نشاطه الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبط المتهم وبحوزته مبالغ مالية عملات مختلفة "75481 دولار أمريكى- 6604 ريال سعودى- 8600 يورو- 375 جنيه إسترلينى- 500 درهم - 4,760,000 جنيه مصرى- ماكينة عد نقود- مجموعة من الأوراق- هاتف محمول يحوى العديد من الرسائل تدل على نشاطه غير المشروع"، وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

الأموال المضبوطة
الأموال المضبوطة

 

متهم
متهم

 


عملات

عملات اجنبية

تجارة العملة

الاتجار بالنقد

اليوم السابع بلس

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