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صور.. أسيوط تستعد لتنفيذ مشروع التدريب العملى المشترك "صقر 54" لمجابهة الأزمات

الخميس، 17 أكتوبر 2019 11:52 ص
صور.. أسيوط تستعد لتنفيذ مشروع التدريب العملى المشترك "صقر 54" لمجابهة الأزمات الاجتماع التنسيقي لمشروع التدريب العملي المشترك
أسيوط/ ضحا صالح

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أناب اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط المهندس نبيل الطيبى سكرتير مساعد المحافظة لحضور الاجتماع التنسيقى لمشروع التدريب العملى المشترك "صقر 54 " لمجابهة الأزمات والكوارث بمحافظة أسيوط والذى سيجرى تنفيذه بالمحافظة فى الفترة من 10 إلى 13 نوفمبر القادم بالتنسيق مع قوات الدفاع الشعبى وبمشاركة جميع الأجهزة التنفيذية والأمنية بالمحافظة واستعراض أدوار ومهام الأجهزة التنفيذية ومدى جاهزيتها للتعامل مع الأزمات والكوارث وذلك فى إطار جهود المحافظة لرفع مستوى العناصر البشرية المعنية بمواجهة المخاطر المختلفة والوقوف على مدى الكفاءة الفنية للمعدات، بحضور لفيف من وكلاء الوزارات ورؤساء المراكز ومديرى الإدارات المختلفة ورؤساء القطاعات ومسئولى الأزمات بالمحافظة.

وأشار السكرتير العام المساعد إلى أن الاجتماع التنسيقى بدأ باستعراض خطط كل قطاع من القطاعات وتوزيع الأدوار لإدارة الأزمة وكيفية التصدى لها والحد من مخاطرها والتوظيف الجيد للإمكانات المتاحة لكل قطاع مؤكدًا على ضورة الاستعداد والاستفادة من التجارب السابقة التى تم تنفيذها بالمحافظة وفقًا لخطط إدارة الأزمة والتعامل معها لافتًا إلى اهتمام محافظ أسيوط بالتدريبات الميدانية وسيناريوهات إدارة الأزمات لدورها فى قياس سرعة التعامل مع الظروف الأمنية الطارئة فى المنشآت الحيوية وكيفية مواجهتها والتعامل معها وتقييم الخطط المختلفة ومدى كفاءتها للتصدى لأية أزمات وكوارث فضلًا عن مواجهة الأخطار الطبيعية والإرتقاء بمستوى التدريب والتخطيط واتخاذ القرارات المناسبة.

واستعرض المستشار العسكرى للمحافظة أهم ملامح المشروع التدريبى "صقر 54" بالتنسيق مع قوات الدفاع الشعبى والعسكرى بمشاركة جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة مؤكدًا ضرورة الجاهزية وحسن استغلال المعدات والامكانات المتاحة بكل قطاع وتوزيع الأدوار وتجهيز سيناريو إدارة الأزمة بكل قطاع وضرورة الاستفادة من المشروعات السابقة والاستغلال الجيد للإمكانات المتاحة لمجابهة تلك الأزمات وحماية المنشآت والمشروعات القومية التى يتم تنفيذها فى ظل دعم القيادة السياسية وعلى رأسها رئيس الجمهورية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

 

الاجتماع التنسيقي لمشروع التدريب العملي المشترك (1)
الاجتماع التنسيقي لمشروع التدريب العملي المشترك 

 

الاجتماع التنسيقي لمشروع التدريب العملي المشترك (2)
الاجتماع التنسيقي لمشروع التدريب العملي المشترك 

 

الاجتماع التنسيقي لمشروع التدريب العملي المشترك (3)
الاجتماع التنسيقي لمشروع التدريب العملي المشترك 

 

الاجتماع التنسيقي لمشروع التدريب العملي المشترك (4)
الاجتماع التنسيقي لمشروع التدريب العملي المشترك

 

الاجتماع التنسيقي لمشروع التدريب العملي المشترك (5)
الاجتماع التنسيقي لمشروع التدريب العملي المشترك 

 

الاجتماع التنسيقي لمشروع التدريب العملي المشترك (6)
الاجتماع التنسيقي لمشروع التدريب العملي المشترك 

 


اسيوط

صقر 54

الازمات والكوارث

اخبار اسيوط

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