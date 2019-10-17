شاهد.. طابور عرض التراث السيوى خلال افتتاح مهرجان نخيل سيوة 2019

مطروح – حسن مشالي

شهد اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح، يرافقه للدكتور نعيم المصيلحى رئيس مركز بحوث الصحراء وعدد من مديرى المديريات بالمحافظة ووسط حضور كبير من السائحين الأجانب والمصريين، طابور اصطفاف العرض للتراث السيوى وذلك ضمن فعاليات مهرجان نخيل سيوة 2019.

وتضمن طابور العرض، اصطفاف أطفال سيوة بالزى التقليدى المعبر عن التراث، وعربات الكارو والانتقال بين مزارع الواحة، تحمل أصناف نخيل وبلح سيوة المتميزة، وعرض المشغولات والصناعات التى تقوم على شجر النخيل وأهميتها وفائدتها، مع عرض وشرح الفتيات والشباب لكل منها رافعين الإعلام، بجانب رقصات تحطيهم شباب فرقة سيوة للفنون الشعبية، ورقصة الحجالة والسير على جريد النخيل، وسط فرحة أهالى سيوة واحتفائهم بمهرحان النخيل.

وأشاد محافظ مطروح، بتنظيم طابور العرض المعبر عن طبيعة أهالى سيوة الطيبة وتراثهم الأصيل، كما أشاد المشاركين فى حضور المهرجان بتميز العرض التراثى لأبناء سيوة.

يذكر أن محافظ مطروح، وصل إلى واحة سيوة، أول أمس الثلاثاء، فى زيارة استمرت 3 أيام، تفقد وافتتح خلالها عددا من المشروعات الخدمية والصناعية فى سيوة، كما شارك أهالى سيوة فى احتفالاتهم بعيدهم التراثى "الحصاد والسياحة فى حب الله" وحضور مهرجان نخيل سيوة.