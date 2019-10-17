سيولة مرورية على كوبرى أكتوبر فى الاتجاهين "مدينة نصر – المهندسين"

كتبت هدى أبو بكر

شهد كوبرى 6 أكتوبر سيولة مرورية من ناحية الاتجاهين ، للقادم من مدينة نصر ومتجه إلى المهندسين، وكذا فى الاتجاه المقابل للقادم من وسط البلد ومتجه إلى مدينة نصر.

وبالنسبة للاتجاه الأول للقادم من مدينة نصر ، فإن السيولة المرورية يشهدها الكوبرى من بداية طلعة مدينة نصر ، وحتى غمرة ، فيما تبدأ بعض الكثافات القليلة فى الظهور من غمرة وحتى "نازلة" التحرير.

وبالنسبة للاتجاه المقابل للقادم من المهندسين وفى طريقه لمدينة نصر، فإن الكوبرى يشهد فى جزء منه سيولة مرورية ، وهى من بعد "نازلة" غمرة وحتى نهاية الكوبرى، فيما تظهر بعض الكثافات على الكوبرى من المهندسين والدقى وحتى نازلة غمرة.