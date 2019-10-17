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ربة منزل تلقى بنفسها من الطابق الرابع لمرورها بضائقة نفسية فى المنوفية

الخميس، 17 أكتوبر 2019 04:50 م
ربة منزل تلقى بنفسها من الطابق الرابع لمرورها بضائقة نفسية فى المنوفية جثة - أرشيفية
المنوفية _محمد فتحى

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لقيت ربة منزل مصرعها، بقرية سرسنا التابعة لمركز مدينة الشهداء بمحافظة المنوفية، إثر قيامها بالانتحار من الدور الرابع لمرورها بضائقة نفسية، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

 

تلقى اللواء محمد ناجى، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من اللواء محمد عمارة مدير المباحث الجنائية، يفيد من تلقيه بلاغا من الرائد محمد النحاس رئيس مباحث قسم شرطة الشهداء، يفيد بقيام غادة أحمد ربة منزل ومقيمه بقرية سرسنا التابعه للمركز، وتم نقلها لمستشفى الشهداء المركزى، وتوفيت إثر إصابتها بنزيف فى المخ نتيجة كسر عظمة الجمجمة، وكسور بالجسد، وكدمات اثر قيامها بالانتحار من الدور الرابع، بقرية سرسنا التابعه لمركز مدينة الشهداء بمحافظة المنوفية، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.


 

 

 


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