خطوط قطارات "يوروستار" الأوروبية تحقق زيادة قياسية فى أعداد المسافرين

كتب: أحمد علوى

أعلنت الشركة المشغلة لقطارات "يوروستار" الرابطة بين دول القارة الاوروبية، تحقيقها رقم قياسى فى عدد الركاب فى شهر أغسطس الماضى.

وأشارت الشركة إلى أن يوروستار نقل أكثر من مليون مسافر، وأن أكثر نسبة كانت فى الربع الثالث من الشهر، إذ ارتفع عدد المسافرين بنسبة 4 ٪ عن العام السابق، من 3 ملايين فى عام 2018 إلى 3.1 مليون فى عام 2019 ، وزادت إيرادات المبيعات بنسبة 3 ٪ حيث وصلت إلى 254 مليون جنيه إسترلينى (حوالى 293 مليون يورو)، مقابل 247 مليون جنيه فى عام 2018.

وأوضحت الشركة الأوروبية أن تلك النتائج بناءا على الارتفاع الحاد فى معدل ركاب أمريكا الشمالية (16 ٪) "الذين يستفيدون من خطوط السكك الحديدية عالية السرعة بين المدن الأوروبية الشهيرة خلال موسم الصيف".