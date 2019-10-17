حبس عاطل هارب من حكم بالسجن المؤبد فى الزاوية الحمراء

أمرت نيابة الزاوية الحمراء بحبس عاطل، 4 أيام ذمة التحقيق لاتهامه بالهروب من نفيذ حكم المؤبد ، وأخطرت مباحث تنفيذ الأحكام لإستلام المتهم.

وكانت معلومات وردت وأكدتها تحريات ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء مفادها أن "ن.ب" 47 سنة، والمطلوب التنفيذ عليه في القضية رقم 2226/2281 لسنة 2014م الزاوية الحمراء " شروع في قتل" والمقضي فيها بالسجن المؤبد بجلسة 21 /11 / 2015م ينتحل اسم "م.ع.م" عقب تغيير محل إقامته.

وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده تمكن ضباط بوحدة مباحث القسم وبصحبته القوة المرافقة من ضبطه، وبمواجهته بالحكم الصادر ضده أقر به، وأضاف بانتحاله الاسم خشية ضبطه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.