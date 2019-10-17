حبس عاطل بتهمة حيازة أقراص مخدرة وسلاح أبيض في المطرية

كتب كريم صبحى

أمرت نيابة المطرية، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة حيازة 1000 قرص مخدر وسلاح أبيض.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطاراً مفاده تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة المطرية، وبصحبتهم القوة المرافقة، من ضبط "ع.ر" ، 28 سنة، عاطل وبحوزته 1000 قرص مخدر، 9000 جنيه، هاتف محمول، سلاح أبيض " مطواة " بمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته الغير مشروعة، والهاتف المحمول للاتصال بعملائه والسلاح الأبيض بقصد الدفاع، وتم تحرير المحضر اللازم ، والعرض على النيابة العامة.