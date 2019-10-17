تحرير 399 محضر ومخالفة متنوعة وضبط طن دقيق مدعم بالأقصر

وأضاف وكيل تموين الأقصر، أنه كانت أبرز المضبوطات عبارة عن طن دقيق مدعم و 81 علبة عصير منتهي الصلاحية ونصف طن حلوى وبسكويت وعصائر ولوليتا منتهية الصلاحية و 27 علبة جبنة منتهية الصلاحية و 58 كيلو لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية وضبط سلع أخرى مجهولة المصدر، كما تم التنبيه باستمرار عمل غرفة عمليات المديرية والإدارات التابعة لها لمواجهة أي مشكلات وتوفير السلع الغذائية للمواطنين وكذلك الخبز البلدي المدعم .

وأعلنت المديرية إيضاً عن إستمرار مبادرة المواطن أولاً بالسوق الحضري لبيع الخضروات والفاكهة بأسعار مخفضة وكذلك اللحوم البلدية المخفضة السعر والأسماك، وذلك تنفيذاً لتعليمات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتستعد المديرية لتجهيز مبادرات أخرى بكافة مراكز المحافظة.

وأعلن الدكتور تامر صلاح وكيل تموين الأقصر، أن جهاز حماية المستهلك بالمحافظة قام بإلزام أحد مراكز الصيانة برد المبالغ التى تم تحصيلها خلال فترة الضمان، موضحاً أن قامت حماية المستهلك بمديرية تموين الأقصر، بالمرور على أحد مراكز الصيانة للأجهزة الكهربائية التابعة للشركة المنتجة، وإلزامه برد المبالغ التى تم تحصيلها خلال فترة الضمان من العملاء، وذلك للقيام بأعمال الصيانة بناء على شكاوى العملاء، كما تم إستبدال شاشة 32 بوصة بها عطل فني خلال فترة حماية المستهلك المدة القانونية بآخري جديدة من نفس النوع والمقاس.

وأضاف وكيل تموين الأقصر لـ"اليوم السابع"، أنه فى مجال خدمات مابعد البيع تم صيانة 2 تكييف سبيلت واحد ونصف حصان مختلف الماركة، و4 ثلاجة مختلفة الماركة والسعة، و3 غسالة مختلفة الماركة والوزن، مؤكداً أنه دائما حق للمستهلك واجب عليهم، حيث باشر تحقيق الشكاوى عادل عامر من إدارة حماية المستهلك بالأقصر.