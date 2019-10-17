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بورصة قطر تنهى تعاملات الأسبوع على تراجع وسط هبوط القطاعات القيادية

الخميس، 17 أكتوبر 2019 02:47 م
بورصة قطر تنهى تعاملات الأسبوع على تراجع وسط هبوط القطاعات القيادية بورصة قطر
كتب هانى الحوتى

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تراجعت بورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.06% خاسرة 6.53 نقطة، لتغلق عند مستوى 10427.96 نقطة.
 
وجرى التداول بختام التعاملات ببورصة قطر على 66.5 مليون سهم بقيمة 276.1 مليون ريال قطرى عبر 5076 صفقة، وارتفع 26 سهما، وانخفض 15 سهما، واستقرت 6 أسهم.
 
وتراجعت 4 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.94%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 0.1%، تلاه قطاعى البنوك والخدمات المالية والعقارات بنسبة 0.03%، فيما ارتفع قطاع النقل بنسبة 0.53%، ثم قطاع الصناعات بنسبة 0.34%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.09%.

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