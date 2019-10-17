بنس يطالب اردوغان بوقف العدوان على سوريا بعد تهديدات ترامب بفرض عقوبات

رويترز

اجتمع مايك بنس نائب الرئيس الأمريكى، مع الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، ودعاه إلى وقف عدوانه على المقاتلين الأكراد فى شمال شرق سوريا، وذلك بعد يوم من تهديد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بفرض عقوبات صارمة بسبب العدوان.

وكان نائب الرئيس الأمريكى، قد دعا الرئيس التركى إلى اجتماع اليوم الخميس، لبحث العدوان العسكرى التركى فى شمال شرق سوريا.