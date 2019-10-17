"برو أورينتا" النمساوية تزور الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية

الاسكندرية جاكلين منير

أعلنت الكتدرائية المرقسية بالإسكندرية، استقبال وفد من مؤسسة "برو اورينتا" من إيبارشية مقاطعة الشتايرمارك النمساوية.

وأشار بيان صادر أمس من الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، إلى أن الوفد يتكون من حوالى 30 عضوا وعضوة و يترأسه أسقف المقاطعة الكاثوليكى الدكتور "ڤيلهيلم كراوتڤاشل"، وكان في استقبال الوفد نيافة الأنبا هرمينا الأسقف العام لكنائس شرق الإسكندرية، والآب إبرام اميل، وكيل البطريركية بالإسكندرية والقس بولس عوض والقس صموئيل ميلاد.

وتضمنت الزيارة جولة بالكنيسة العريقة، التى تعد أول كنيسة فى قارة أفريقيا ، كما أنها تحتوى على قبر القديس مارمرقس كارز الديار المصرية.

كما تبادل الهدايا التذكارية بين الجانبين و قام بتسليم الهدايا التذكارية الأنبا هرمينا الأسقف العام لكنئس شرق الاسكندرية والـب ابرام اميل وكيل البطريركة بالإسكندرية.

وقد تم تأسيس مؤسسة "البرو اورينتا" بمبادرة من الكاردينال الكاثوليكي النمساوى فرانس كونيج ،خلال انعقاد المؤتمر الڤاتيكانى الثاني فى نوڤمبر عام 1964 ، و كان الهدف الأساسى من تأسيس هذه المؤسسة هو الحوار و الاتصال بالكنائس الأرثوذكسية و الكنائس الشرقية الأرثوذكسية.