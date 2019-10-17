بروتوكول بين التصديرى للطباعة وهيئة الكتاب لإطلاق مشروع "القاهرة تنادى"

كتب إسلام سعيد

وقعت الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي، والمجلس التصديري للطباعة والتغليف والورق والكتب برئاسة المهندس نديم إلياس رئيس المجلس وعضو مجلس إدارة غرفة الطباعة باتحاد الصناعات المصرية بروتوكول تعاون لدعم مشروع "القاهرة تنادي (Cairo Calling) .

ويهدف مشروع "القاهرة تنادي" إلى مساعدة الناشرين والوكلاء والهيئات الثقافية في جميع أنحاء العالم للوصول إلى الناشر، المصري والتواصل معه أثناء معرض القاهرة الدولي للكتاب وذلك لخلق فرص لتسويق حقوق ترجمة الكتب العربية إلى مختلف دول ولغات العالم وما يترتب على تلك العقود من دخل إضافي للناشرين من المحتوى الموجود نفسه وتوفير عملة صعبة بالإضافة إلى نشر الثقافة العربية حول العالم، وفق بيان للمجلس التصديري.

وكشف إلياس أن البروتوكول يشمل أيضاً توفير مساحة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته المقبلة للمجلس التصديري لعرض الخدمات وعقد لقاءات مع العارضين من دور النشر المصرية، وأيضا توفير مساحة لمدة ثلاثة أيام في معرض القاهرة الدولي للكتاب لعقد لقاءات بين الناشرين المصريين والناشرين والوكلاء والهيئات الأجنبية.

ومن الجدير بالذكر أن البرتوكول يتضمن دعوة عدد من الناشرين الأجانب من دول مختلفة لزيارة القاهرة في أثناء الدورة المقبلة من معرض القاهرة الدولي للكتاب من خلال لجنة ستحدد معايير لاختيارهم، ويتضمن برنامج الدعوة التعريف بصناعة النشر في مصر وأبرز الموضوعات التي ينشرها الناشرون المصريون، وتعريف كل ناشر أجنبي بنفسه، وما يبحث عنه من أعمال لشراء حقوقها، ومخاطبة جميع الناشرين أعضاء المجلس لإرسال نبذة تعريفية باللغة الإنجليزية لأهم خمسة عناوين لديهم لبيع حقوقها للغات الأخرى.