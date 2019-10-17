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المؤبد لعاطلين بتهمة جلب وترويج مخدر الهيروين فى الزاوية الحمراء

الخميس، 17 أكتوبر 2019 03:53 م
المؤبد لعاطلين بتهمة جلب وترويج مخدر الهيروين فى الزاوية الحمراء مخدر الهيروين-أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، بمعاقبة عاطلين بالسجن المؤبد، وذلك وذلك بتهمة تكوين تشكيل عصابى للإتجار فى المواد بدائرة قسم شرطة المرج، حيث تم ضبط المتهمين وبحوزتهم كمية كبيرة من المواد المخدرة قبل ترويجها على عملائهم، فى المرج. 
 
البداية كانت بتلقى ضباط مباحث الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، معلومات تفيد بقيام "صفوت.ن" وشهرته أبيض 43 سنة، بتكوين تشكيل عصابى مع شخص آخر يدعى " رمضان.ش" وشهرته عواد عاطل 33 سنه، حيث تخصص نشاطه فى جلب وتجارة المواد المخدرة من المحافظات إلى داخل محافظة القاهرة، متخذا من دائرة قسم المرج مكانا له لتوزيع تجارته غير المشروعة، وبتكثيف التحريات، تأدت صحة المعلومات الواردة. 
 
وبالتنسيق مع ضباط مباحث قسم شرطة المرج، وبعد استئذان النيابة العامة لضبط المتهم، وبأعداد الأكمنة اللازمة، نجحت القوة الأمنية من ضبط المتهم أثناء قدومه من إحدى المحافظات، وبحوزته كمية كبيرة من مخدر الهيروين بلغت " 500 جرام من مخدر الهيروين "، مستقلا سيارة كانت بحوزته كان يقودها بصحبة المتهم الثانى، فتم اقتياده إلى القسم لاتخاذ الإجراءات القانوينة اللازمة، وأخطرت النيابة العامة بالواقعة التى حالته لمحكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات معهم، والتى أصدرت حكمها عليهما بالسجن المؤبد.
 
 

السجن المؤبد

مخدر الهيروين

اتجار المخدرات

حبس عاطلين

قسم المرج

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