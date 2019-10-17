القوى العاملة: صرف 300 ألف جنيه مستحقات وتعويضات لـ 13 عاملا بالأردن

كتب محمود راغب

أعلن وزير القوى العاملة، نجاح مكتب التمثيل العمالى التابع لوزارة القوى العاملة، بالسفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان، فى تسوية عدد من شكاوى العمالة المصرية مع أصحاب أعمال بالمملكة الأردنية لصرف مستحقاتهم، التى تقدموا بشكوى بشأنها، فضلا عن تعويض الدفعة الواحدة للورثة، وبلغت جميعها 11 ألفا و167 دينارا أردنيا أى ما يوازى 300 ألف و925 جنيها مصريا تقريبا.

وكان وزير القوى العاملة، قد كلف المكتب بمتابعة مستحقات العمال الذين تقدموا بشكواهم فى هذا الشأن في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أولا بأول.

وبمتابعة الوزارة للشكاوى مع المستشار العمالى بالأردن أشرف الحرايرى، أكد أن المكتب تواصل مع مسئولى الشركات وأصحاب الأعمال الذي تقدم العمال بشكاوى ضدهم للمطالبة بمستحقاتهم، وقد أسفر ذلك عن حل مشكلة العامل "رشاد. أ" ضد "فؤاد.ع. م" بصرف راتبه وقدرة 400 دينار، واستلامه جواز سفره، وحصول العامل "عماد.ع" علي 100 دينار من كفيله "جوزيف. أ"، والعامل "هشام.ع" علي 150 ديناراً وجواز سفره ، من كفيله "عادل.س"، كما حصل "البدري .ع" علي 385 ديناراً راتبه وبراءة ذمة من كفيلة "محمد .أ".

كما حصل كل من "محمود. ر" علي راتب 6 أشهر بإجمالي 2650 ديناراً ، والمرسي .أ.أ" علي 1150 ديناراً ، و"عادل. ن" علي ٦٢٠ ديناراً وجواز سفرة وتصريح بقيمة المبلغ ، وحصل العامل "محمد .أ" علي مبلغ 1800 دينار تم تقسطها علي دفعات كل دفعة 200 دينار، كما حصل "محمد.ز" علي 600 دينار وجواز سفرة.

وحصل "إبراهيم.ع"، و"عبيد.س.أ"، و"سعيد.أ" ، و"أحمد.ع"، و"إسلام.س"، و"غريب.ج" ، و"ممدوح.م"، و"حمدي.م" علي جوازات سفرهم وبراءة ذمة من كفلائهم .

وتم صرف تعويض الدفعة الواحدة لورثة المرحوم "رضا.م.أ" بقيمة 439 ديناراً، والمرحوم "السيد.م.ع" بقيمة 718 ديناراً، وصرف ضمان للمواطن "محرز.ن.أ" مبلغ 435 ديناراً، وضمان للمواطنة "نعيمه.أ.ع" كدفعة وحدة بقيمة 1690 ديناراً.