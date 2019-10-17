القبض على صاحب مقلة هارب من دفع 16 مليون جنيه غرامات بدار السلام

كتب عبد الرحمن سيد

نجح ضباط مباحث القاهرة، برئاسة اللواء محمد منصور مدير الأمن، فى القبض على صاحب مقلة هارب من دفع 16مليون جنيه غرامات بدار السلام، وحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطاراً مفادة تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة دار السلام، وبصحبتهم القوة المرافقة، من ضبط "ن.ع" ، 55 سنة، صاحب مقلة والمطلوب التنفيذ عليه فى 4 أحكام غرامات " عدم تنفيذ قرار بإجمالى غرامات مالية مستحقة بلغت 16 مليون جنيه وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية قبله.