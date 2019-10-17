السجن المشدد 10 سنوات لعاطل بتهمة اتجار المخدرات فى عين شمس

كتب عبد الله محمود

قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالعباسية، بالسجن المشدد 10سنوات على عاطل، بتهمة الاتجار فى المواد المخدرة فى عين شمس.

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم عين شمس، معلومات تفيد بقيام شريف.أ 36 سنه عاطل، بالإتجار فى المواد المخدرة، متخذا من دائرة قسم عين شمس مكانا له لترويج تجارته غير المشروعه، وبجمع التحريات، تأكدت صحة المعلومات الواردة.

وبإعداد الأكمنة اللازمة، تم ضبطه وبحوزته كمية كبيرة من المواد المخدرة " 800 جرام من مخدر البانجو و 300 قرص جرام من مخدر الهيروين وسلاح أبيض "، وذلك أثناء استعداده لترويجها بالمنطقة.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق، التى احالته لمحكمة الجنايات، حتى صدر الحكم عليه بالسجن المشدد 10 سنوات.