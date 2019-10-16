سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 02:41 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية اقتصاد وبورصة

يو.بي.إس: هيمنة الدولار الأمريكى ستستمر مع صعود تدريجى لليورو واليوان

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 01:20 م
يو.بي.إس: هيمنة الدولار الأمريكى ستستمر مع صعود تدريجى لليورو واليوان عملات ورقية
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أفاد مسح أجراه يو.بي.إس لمؤسسات سيادية منها بنوك مركزية كبرى ونشرت نتائجه اليوم الأربعاء بأن الدولار الأمريكى سيظل العملة الرئيسية للاحتياطيات فى العالم خلال الأعوام الخمسة والعشرين المقبلة مع توقعات بأن يزيد اليورو واليوان الصينى حصتيهما من إجمالى احتياطيات البنوك المركزية.

والاحتياطيات العالمية هى أصول للبنوك المركزية يتم الاحتفاظ بها بعملات مختلفة تستخدم أساسا لدعم التزاماتها، وتشترى البنوك المركزية وتبيع احتياطيات دولية للتأثير على أسعار الصرف.

ويمثل الدولار فى الوقت الراهن من 60 إلى 65 % تقريبا من الاحتياطيات العالمية من العملات التى تبلغ البنوك المركزية صندوق النقد الدولى بها.

وقال ماسيميليانو كاستيلى رئيس الإستراتيجية والاستشارات والأسواق السيادية العالمية لدى يو.بي.إس لإدارة الأصول وأحد معدى التقرير إن الحصة قد تتقلص قليلا على مدار العشرين عاما المقبلة، فقط لأن مديرى البنوك المركزية سيرغبون فى زيادة حيازاتهم من عملات الاحتياطيات الأخرى مثل اليورو واليوان الصيني.

وقال يو.بي.إس إنه من المرجح أن يعزز اليورو واليوان حصتيهما من الاحتياطيات العالمية، لكن بوتيرة تدريجية، وتشير بيانات صندوق النقد الدولى إلى أن حصة اليورو كانت حوالى 20% فى نهاية الربع الثانى من العام، بينما كانت حصة اليوان عند حوالى 2%.


صندوق النقد الدولى

الاحتياطيات العالمية

يوبيإس

رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو.. مليون جنيه قرض من جهاز المشروعات الصغيرة يحول حياة شاب دمياطى

فيديو.. مليون جنيه قرض من جهاز المشروعات الصغيرة يحول حياة شاب دمياطى

الادعاء الأمريكى يوجه لائحة اتهامات لـ"بنك خلق" التركى

الادعاء الأمريكى يوجه لائحة اتهامات لـ"بنك خلق" التركى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 16-10-2019

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 16-10-2019

ناصر الخليفى يلتزم الصمت على 27 سؤالا حول وقائع الفساد والرشوة

ناصر الخليفى يلتزم الصمت على 27 سؤالا حول وقائع الفساد والرشوة

اﻟﻘوات اﻟﺑﺣرﯾﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ واﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﺗﻧﻔذان ﺗدرﯾبا ﺑﺣريا ﻋﺎﺑرا ﺑﺎﻟﺑﺣر اﻟﻣﺗوﺳط

اﻟﻘوات اﻟﺑﺣرﯾﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ واﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﺗﻧﻔذان ﺗدرﯾبا ﺑﺣريا ﻋﺎﺑرا ﺑﺎﻟﺑﺣر اﻟﻣﺗوﺳط

الإنتاج الحربى: حققنا إنجازات غير مسبوقة والصناعة السبيل الأول لتحقيق طفرة تنموية

الإنتاج الحربى: حققنا إنجازات غير مسبوقة والصناعة السبيل الأول لتحقيق طفرة تنموية

شاهد.. تعطل قطار ملاهى بركابه فى الصين.. وطريقة مثيرة للنجاة

شاهد.. تعطل قطار ملاهى بركابه فى الصين.. وطريقة مثيرة للنجاة

الجيش السورى يسيطر على قواعد عسكرية أخلتها قوات أمريكية شمال شرقى البلاد

الجيش السورى يسيطر على قواعد عسكرية أخلتها قوات أمريكية شمال شرقى البلاد

شاهد فى دقيقة.. تقييم أداء الحكام بالأرقام بعد 3 أسابيع من الدورى

شاهد فى دقيقة.. تقييم أداء الحكام بالأرقام بعد 3 أسابيع من الدورى

كاظم الساهر ردا على شائعة وفاته: متمرد أيضا أنا وحبيبتى متمردة

كاظم الساهر ردا على شائعة وفاته: متمرد أيضا أنا وحبيبتى متمردة

ارتفاع أعداد التوابيت المكتشفة بخبيئة العساسيف الأثرية بالأقصر لـ29 تابوتا

ارتفاع أعداد التوابيت المكتشفة بخبيئة العساسيف الأثرية بالأقصر لـ29 تابوتا

توظيف التكنولوجيا فى تيسير سبل الرعاية الصحية وترشيد الإنفاق

توظيف التكنولوجيا فى تيسير سبل الرعاية الصحية وترشيد الإنفاق

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة