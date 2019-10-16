وكيل تعليم الإسكندرية يزور طالبة مصابة بحمى.. ويؤكد: ليست التهاب سحائى

الاسكندرية جاكلين منير

زار يوسف الديب، وكيل مديرية التربية والتعليم، والمهندس أحمد كمال رئيس المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين، الطالبة تولاى إيهاب محمد عوض، اليوم الأربعاء، بأحد المستشفيات الخاصة بالمحافظة.

وأكد بيان صادر من مديرية التعليم بالإسكندرية، أن نتيجة الفحص الإكلينيكى والمعملى، جاءت سلبية، حيث تعانى الطالبة من التهاب دماغى غير معد، نتيجة إصابتها بفيروس معوى، وليس له علاقة بالالتهاب السحائى.

وأكد يوسف الديب، أن مديرية التربية والتعليم، ليس لديها ما تخفيه، وأنها ستعلن عن أى شىء يخص الطلاب والمعلمين، حفاظا عليهم، وناشد أولياء الأمور ورواد مواقع التواصل الاجتماعى عدم الانسياق وراء الشائعات والرجوع للجهات المعنية المختصة قبل تداول الأخبار، مؤكدا على أن الدراسة مستمرة بمدارس المحافظة، ولا يوجد ما يعرقل سير العملية التعليمية.

كانت مديرية الصحة بالإسكندرية، نشرت على صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك، تقارير الطبية الخاصة بحالتين اشتبه إصابتهما بمرض التهاب سحائى بين تلاميذ المدارس بالإسكندرية، وأكدت مديرية الصحة على أن نتيجة تحاليل العينات للحالتين للميكروبات المسببة للالتهاب السحائى جاءت سلبية.