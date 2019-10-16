وفاة 30 شخصا بسببها.. السجائر الإلكترونية المرتبطة بأمراض الرئة تسبب السرطان

كتبت أمل علام

قالت صحيفة "ديلى ميل"البريطانية، إنه تم الإعلان عن السجائر الإلكترونية من قبل على أنها "أكثر أمانًا"، وتحتوى على مواد مسرطنة أقل من السجائر القابلة للاحتراق، ولكن فى الأشهر الأخيرة، مرض أكثر من 1300 مستخدم لها، وتوفى ما يقرب من 30 فى الولايات المتحدة من الأمراض المرتبطة بـ"vaping".



السجائر الالكترونية قد تسبب سرطان الرئة

وقالت الصحيفة، إنه فى دراسة جديدة لجامعة ولاية أوهايو، بدأ باحثون مع 30 غير مدخن بالتبخير لمدة شهر، أولئك الذين استنشقوا المزيد من البخار أصيبوا بالتهاب فى الرئة مرتبط بالسرطان، كانت التغييرات متساوية سواء كانوا يستخدمون أو لا يستخدمون منتجات السجائر الإلكترونية المنكهة أو الخالية من النيكوتين.

يقول العلماء، إن هذا يشير إلى أن الاستخدام طويل الأجل يمكن أن يؤدى إلى التهاب، وفى نهاية المطاف يزيد من مخاطر الإصابة بسرطان الرئة.

كشفت دراسة جديدة أن غير المدخنين الذين يتناولون الأبخرة معرضون لخطر الإصابة بالتهاب مرتبط بالسرطان، كانت التغييرات واضحة فى الأشخاص الذين يستخدمون الأجهزة بكثرة.



السجائر الالكترونية وسرطان الرئة

وأضافت الصحيفة، أن أكثر من 1300 شخص قد أصيبوا بأضرار فى الرئة بسبب التبخير، حيث إن ما يقرب من 30 شخص توفى بسبب أمراض الرئة المرتبطة بالسجائر الالكترونية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه على الرغم من انتشار الأمراض والوفيات، لا يزال العلماء لا يعرفون إلا القليل عما تفعله السجائر الإلكترونية لجسم الإنسان على المدى القصير، أو الطويل، بما فى ذلك كيفية جعل الأمريكيين يعانون من الوفاة.

وجدت أحدث الأبحاث، من جامعة ولاية أوهايو (OSU)، أنه على الرغم من ادعاءات أن السجائر الالكترونية " vaping"، أكثر أمانًا، فإن استخدام الأجهزة يسبب نفس النوع من التغييرات فى الخلايا الالتهابية المرتبطة بسرطان الرئة مثل التدخين التقليدى وتبدأ التغييرات فى غضون شهر.



السجائر الالكترونية

بعد أربعة أسابيع فقط من استخدام السجائر الإلكترونية، كان 30 من غير المدخنين الذين تطوعوا للدراسة الجديدة يخضعون بالفعل لتغييرات جسدية على المستوى الخلوى، ولا يهم ما إذا كانت الأجهزة تحتوى على النيكوتين أم لا، أو ما إذا كانت تحتوى على نكهات إضافية أم لا.

عندما تمت مقارنة عينات صغيرة من أنسجة الرئة وسائل من المتطوعين الذين تلقوا تعليمات بتناول السجائر الإلكترونية vaping مع 30 من المشاركين الآخرين الذين لم يدخنوا أو أبخروا، لم ير الباحثون أى اختلافات فى الالتهاب.

ولكن عندما ركزوا على الأشخاص فى المجموعة التى تستخدم السجائر الالكترونية، والتى تستنشق وقتًا أطول وأعمق من السجائر الإلكترونية، وجدوا التهابًا متزايدًا.

وقال الدكتور بيتر شيلدز، كبير مؤلفى الدراسة ونائب مدير مركز السرطان الشامل فى جامعة ولاية أوهايو: "إن الآثار المترتبة على هذه الدراسة هى أن الاستخدام طويل الأجل وزيادة الاستخدام اليومى وإضافة النكهات والنيكوتين قد يشجع على حدوث التهاب إضافى.

منذ أن بدأت سلسلة الأمراض المرتبطة بالرئة EVALI تجتاح الولايات المتحدة فى وقت سابق من هذا العام، كان العلماء يبحثون بشكل كبير عن تفسير للآثار الضارة التى تسببها السجائر الألكترونية " vaping".

ركز البعض على النكهة المضافة إلى بعض السجائر الإلكترونية، يعتقد البعض الآخر أن الزيوت، مثل خلات فيتامين E، قد تلحق الضرر بالرئتين.

أشارت دراسة حديثة أخرى إلى أن الأبخرة السامة التى بدت تشوه أنسجة الرئة لدى الكثير من الناس. هى السبب فى الإصابة، وكان التركيز الأخير لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، على السجائر الإلكترونية التى غالباً ما تكون مغشوشة.

ولكن نظرًا لأن الدراسة الجديدة قامت بتجربة السجائر الالكترونية باستخدام النيكوتين، وبدونه، وبدون النكهة، فقد وجدت نفس الآثار المترتبة على الاستخدام قصير الأجل، فإن المؤلفين يشيرون بأصابعهم إلى عنصر آخر وهو الجليسرين.

رغم أن القليل من الدراسات المنشورة ركزت على الجليسيرين، إلا أن عددًا من الخبراء كانوا متشككين من المكون، تمت الموافقة على الجليسيرين، والذى يعتبر "آمن بشكل عام" لاستخدامه فى الأغذية، ومستحضرات التجميل من قبل هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية، ولكن قبل ظهور السجائر الألكترونية فى العقد الماضى، لم يتم تسخين المادة واستنشاقها مطلقًا، لذلك لا يعرف العلماء ببساطة ما يمكن أن تفعله هذه الطريقة الجديدة لدينا لاستنشاق هذه المادة.

وقال الدكتور شيلدز: "التصور العام لدى الجمهور هو أن السجائر الإلكترونية أكثر أمانًا من السجائر العادية، ولكن الحقيقة أن السجائر الالكترونية أصبحت تمثل أزمة صحية عامة يجب أن نأخذها جميعًا على محمل الجد، من وجهة نظر عامة حول الصحة الرئوية، ومخاطر السرطان والإدمان.