وزير السياحة الجزائرى: علاقاتنا بمصر تاريخية وطيدة..وأرض الكنانة فى قلوب ووجدان الجزائريين

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أكد وزير السياحة الجزائرى عبد القادر بن مسعود، على عمق العلاقات الجزائرية - المصرية، واصفا إياها بأنها تاريخية ووطيدة، وأن مصر فى قلوب ووجدان الجزائريين.

وقال بن مسعود، فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط إلى تونس اليوم الأربعاء، على هامش المؤتمر المشترك الثانى لوزراء السياحة والثقافة العرب المنعقد فى تونس - إن الجزائر أبرمت عددا من الاتفاقيات مع وزارة السياحة المصرية، لاسيما أن مصر دولة كبيرة وتتمتع بأهمية إستراتيجية فى قطاع السياحة، والجزائر تسعى إلى الاستفادة من خبراتها خاصة فى مجالى الجذب السياحى والاستثمار السياحى.

وأشار بن مسعود إلى أن مصر تشهد وفود أعداد كبيرة من السياح الجزائريين كل عام، إلا أن السائح المصرى قلما يتخذ الجزائر مقصدا له .. وفى هذا السياق وجه الوزير الجزائرى الدعوة للمواطنين المصريين للتوجه إلى الجزائر والاستمتاع بطبيعتها الخلابة.

كما دعا رجال الأعمال المصريين إلى الاستثمار فى الجزائر، مشيرا إلى أن بلاده تعد قارة مفتوحة للاستثمار سواء على مستوى المناطق الساحلية أو الصحراوية، منوها بالخطوات الأخيرة التى اتخذتها الحكومة الجزائرية لجذب الاستثمار الأجنبي، حيث قامت بإلغاء بعض المواد التى كانت تعيق الاستثمار، ما يسهم فى جعل الإجراءات أكثر سلاسة.

وفيما يتعلق بقطاع الصناعات التقليدية، أعرب بن مسعود عن تطلعه إلى التعاون مع مصر فى هذا المجال، وتبادل الخبرات بين البلدين، مشيرا إلى أن الجزائر تمكنت من تحقيق تقدم كبير فى مجال الصناعات التقليدية خلال السنوات العشر الماضية، ونجحت فى توفير نحو مليون فرصة عمل فى هذا القطاع.

يشار إلى أن المؤتمر المشترك الثانى لوزراء السياحة والثقافة العرب انطلق صباح اليوم بتونس، لبحث عدد من الموضوعات ذات العلاقة بالسياحة الثقافية والمقدمة من قبل وزارة الشئون الثقافية التونسية، إلى جانب مناقشة تقرير حول نتائج وتوصيات فريق العمل المعنى بمتابعة تنفيذ مبادرة التكامل بين السياحة والتراث الحضارى والثقافى فى الدول العربية.