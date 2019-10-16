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وزير الدفاع الكورى الجنوبى يجتمع مع قائد القوات الجوية الأمريكية فى المحيط الهادئ

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 10:45 ص
وزير الدفاع الكورى الجنوبى يجتمع مع قائد القوات الجوية الأمريكية فى المحيط الهادئ الجيش الكورى الجنوبى ـ صورة أرشيفية
سول (أ ش أ)

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ذكرت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية أن وزيرها جونج كيونج-دو اجتمع اليوم الأربعاء، مع الجنرال تشارلز براون قائد القوات الجوية الأمريكية فى المحيط الهادئ والذى حضر معرض سول للملاحة الجوية والدفاع 2019 فى كوريا الجنوبية.

ونقلت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية عن الوزارة قولها إن جونج وبراون أكدا فى الاجتماع أن المفاوضات النووية على مستوى العمل بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية التى جرت فى السويد مؤخرا، جاءت بفضل التحالف القوى بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.

وذكرت الوزارة أن الطرفين اتفقا على تعميق التواصل والتعاون بين القوات الجوية الكورية الجنوبية والأمريكية فى محاولة للمساهمة فى الجهود الدبلوماسية لنزع السلاح النووى وبناء السلام فى شبه الجزيرة الكورية.

من جانبه، التقى الوزير جونج مع القائدين السابقين لقيادة القوات المشتركة بين سول وواشنطن والتر شارب، وفنسنت بروكس اللذان يزوران البلاد لحضور المعرض.

وشدد الوزير على أن الوقت الحالى مهم جدا لنزع السلاح النووى وإحلال السلام الدائم فى شبه الجزيرة الكورية، داعيا إلى إيلاء اهتمام وتقديم دعم للتعاون الوثيق بين السلطات العسكرية الكورية الجنوبية والأمريكية وتقوية التحالف بين البلدين.

وقال شارب وبروكس إن التحالف الكوري-الأمريكى يدعم إنجاح عملية السلام فى شبه الجزيرة الكورية، ويتطور إلى التحالف المتبادل الذى يسهم فى السلام والازدهار فى شمال شرق آسيا والعالم، فضلا عن شبه الجزيرة الكورية، مضيفين أنهما يواصلان جهودا لتعزيز مكانة التحالف الكوري- الأمريكى فى الولايات المتحدة.

 


كوريا الجنوبيه

المحيط الهادئ

وزير الدفاع الكورى الجنوبى

امريكا

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