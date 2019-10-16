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مقتل 3 مسلحين فى اشتباكات مع القوات الهندية بإقليم كشمير

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 08:24 ص
مقتل 3 مسلحين فى اشتباكات مع القوات الهندية بإقليم كشمير الشرطة الهندية
أ ش أ

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لقى 3 عناصر مسلحة حتفهم إثر اندلاع اشتباكات مع قوات الأمن الهندية اليوم الأربعاء فى مدينة "أنانتناج" الواقعة بالشطر الهندى من إقليم "كشمير" المتنازع عليه مع باكستان.
وذكرت قناة "إنديا تي في" الهندية أن الاشتباكات اندلعت عقب ورود تقارير تفيد بتواجد مسلحين في المنطقة، دون التطرق إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.
يذكر أن إقليم "كشمير" متنازع عليه منذ استقلال باكستان والهند عن بريطانيا عام 1947، حيث يتنازع البلدان للسيطرة على الإقليم بعد أن اقتسما السيطرة على أراضيه ليصبح هناك شطران شطر هندى باسم ولاية "جامو وكشمير" وآخر باكستانى باسم "آزاد جامو وكشمير".


الهند

الشرطة الهندية

إقليم كشمير

مدينة أنانتناج

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