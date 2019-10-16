مصرع طالبة تحت عجلات سيارة نصف نقل بالدقهلية

الدقهلية - سارة الباز

لقيت طالبة 14 سنة، مصرعها، صباح اليوم الأربعاء، فى حادث سير أثناء ذهابها للمدرسة نتيجة اصطدام سيارة نصف نقل بها أمام قرية ميت غريطة التابعة لمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية.

تلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء سيد سلطان، مدير البحث الجنائى، ومأمور مركز السنبلاوين بورود بلاغ من مستشفى السنبلاوين العام لمركز الشرطة يفيد بوصول "هالة محمد صبرى عبد السميع" ، 14 سنة، طالبة بالمدرسة الإعدادية بقرية ميت غريطة، مقيمة بقرية الزهايرة بدائرة مركز السنبلاوين جثة هامدة.

وتبين وقوع حادث سير نجم عن اصطدام سيارة نصف نقل تحمل لوحات معدنية برقم " 66709 - دقهلية " بالطالبة المتوفاة أمام قرية ميت غريطة وهى فى طريقها لمدرستها، الأمر الذى أدى إلى وفاتها فى الحال.

تم نقل الجثة لثلاجة مشرحة مستشفى السنبلاوين تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر المحضر بالتفاصيل ، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.