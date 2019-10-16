سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 11:28 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية حوادث

مصرع طالبة تحت عجلات سيارة نصف نقل بالدقهلية

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 10:12 ص
مصرع طالبة تحت عجلات سيارة نصف نقل بالدقهلية جثه - أرشيفية
الدقهلية - سارة الباز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لقيت طالبة 14 سنة، مصرعها، صباح اليوم الأربعاء، فى حادث سير أثناء ذهابها للمدرسة نتيجة اصطدام سيارة نصف نقل بها أمام قرية ميت غريطة التابعة لمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية.

تلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء سيد سلطان، مدير البحث الجنائى، ومأمور مركز السنبلاوين بورود بلاغ من مستشفى السنبلاوين العام لمركز الشرطة يفيد بوصول "هالة محمد صبرى عبد السميع" ، 14 سنة، طالبة بالمدرسة الإعدادية بقرية ميت غريطة، مقيمة بقرية الزهايرة بدائرة مركز السنبلاوين جثة هامدة.

وتبين وقوع حادث سير نجم عن اصطدام سيارة نصف نقل تحمل لوحات معدنية برقم " 66709 - دقهلية " بالطالبة المتوفاة أمام قرية ميت غريطة وهى فى طريقها لمدرستها، الأمر الذى أدى إلى وفاتها فى الحال.

تم نقل الجثة لثلاجة مشرحة مستشفى السنبلاوين تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر المحضر بالتفاصيل ، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.


الدقهلية

قرية الزهايرة

ميت غريطة

مصرع طالبة

السنبلاوين

قرية ميت غريطة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

مصرع سيدة دهستها سيارة مسرعة على طريق كفر سعد فى دمياط

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 11:18 ص

مصرع شخص وإصابة آخر فى حادث تصادم شاحنة مع دراجة نارية بالفرافرة

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 09:37 ص

مصرع شخصين وإصابة 2 آخرين فى اصطدام سيارة بسور طريق الإسماعيلية الصحراوى

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 07:18 م

مصرع طفل صدمته سيارة أثناء ذهابه للحضانة بالغربية

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 05:16 م

مصرع موظف بالمعاش إثر تناوله أقراص سامة لحفظ الغلال بالبحيرة

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 01:42 م

مصرع شاب وإصابة 2 فى انهيار عقار بمنطقة كرموز بالإسكندرية

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 09:50 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
توظيف التكنولوجيا فى تيسير سبل الرعاية الصحية وترشيد الإنفاق

توظيف التكنولوجيا فى تيسير سبل الرعاية الصحية وترشيد الإنفاق

ما هو الالتهاب السحائي .. كل ما تريد معرفته عن أعراض وطرق انتقال العدوى

ما هو الالتهاب السحائي .. كل ما تريد معرفته عن أعراض وطرق انتقال العدوى

التعليم: اليوم إعلان النتيجة النهائية للمقبولين بمدرسة الضبعة للطاقة النووية

التعليم: اليوم إعلان النتيجة النهائية للمقبولين بمدرسة الضبعة للطاقة النووية

تعرف على مباريات الجولة الرابعة للدوري بعد تأجيل قمة الأهلى والزمالك

تعرف على مباريات الجولة الرابعة للدوري بعد تأجيل قمة الأهلى والزمالك

صور..الشتا وبلاويه واللى بيجرا فيه.. المرور يجهز غرف عمليات لمنع حوادث الشبورة.. نشر الخدمات وسيارت الإغاثة على الطرق.. وكاميرات مراقبة لمتابعة حركة السيارات على مدار الـ 24 ساعة.. وتنسيق مع هيئة الأرصاد الجوية

صور..الشتا وبلاويه واللى بيجرا فيه.. المرور يجهز غرف عمليات لمنع حوادث الشبورة.. نشر الخدمات وسيارت الإغاثة على الطرق.. وكاميرات مراقبة لمتابعة حركة السيارات على مدار الـ 24 ساعة.. وتنسيق مع هيئة الأرصاد الجوية

مصر تعرض حصاد 3 سنوات من الإصلاح الاقتصادى أمام العالم فى اجتماعات صندوق النقد الدولى.. فعاليات دولية لجذب الاستثمار وحوار مع صناع القرار الاقتصادى عالميا.. وإشادة متواصلة بتقدم مؤشرات الاقتصاد المصرى

مصر تعرض حصاد 3 سنوات من الإصلاح الاقتصادى أمام العالم فى اجتماعات صندوق النقد الدولى.. فعاليات دولية لجذب الاستثمار وحوار مع صناع القرار الاقتصادى عالميا.. وإشادة متواصلة بتقدم مؤشرات الاقتصاد المصرى

مذكرة لرئيس البرلمان لعرض فيلم الممر بجلسة عامة وتكريم أبطاله تحت القبة

مذكرة لرئيس البرلمان لعرض فيلم الممر بجلسة عامة وتكريم أبطاله تحت القبة

فيديو معلوماتى.. مستقبل جديد للتعليم الفنى بمدرسة الصالحية للتكنولوجيا

فيديو معلوماتى.. مستقبل جديد للتعليم الفنى بمدرسة الصالحية للتكنولوجيا

انطلاق المباحثات بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة فى جوبا

انطلاق المباحثات بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة فى جوبا

يوم الأغذية العالمى.. العالم يهدر طعاما بـ1 تريليون دولار.. اعرف التفاصيل

يوم الأغذية العالمى.. العالم يهدر طعاما بـ1 تريليون دولار.. اعرف التفاصيل

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 16 - 10 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 16 - 10 - 2019 والقنوات الناقلة

الكهرباء تدرس تركيب عدادات مسبوقة الدفع بالقرى لإنهاء مشاكل الفواتير

الكهرباء تدرس تركيب عدادات مسبوقة الدفع بالقرى لإنهاء مشاكل الفواتير

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة