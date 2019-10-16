مستشارة الأسد: اتخذنا إجراءات لصد العدوان التركى على الأراضى السورية

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أكدت بثينة شعبان المستشارة السياسية والمتحدثة الإعلامية للرئيس السورى بشار الأسد، أن القيادة السياسية اتخذت الإجراءات اللازمة لصد العدوان التركى على الأراضى السورية.

وقالت شعبان، فى مداخلة لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم الأربعاء، تعليقا على إمكانية حدوث صدام بين القوات السورية وجيش الاحتلال التركى ، "إن كل شئ محتمل"، موضحة أن أغلبية من يقودهم الرئيس التركى رجب طيب أردوغان تابعين لـ جبهة النصرة، و داعش، مؤكدة أن التنظيمات الكردية ناشدت الحكومة السورية لصد العدوان التركى .

ونوهت، بأن الحكومة السورية سعيدة بانسحاب القوات الأمريكية، ولكنها لا تريد استبدال المحتل الأمريكى بآخر تركى، مشيرة إلى أن الحليف الروسى يريد عقد اجتماع أمنى (سورى-تركى) فى مدينة (سوتشى) الروسية .