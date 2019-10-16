سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 02:22 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ دمياط تستقبل وفدا من السفارة الكندية ومنظمة العمل الدولية لبحث التعاون

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 02:10 م
محافظ دمياط تستقبل وفدا من السفارة الكندية ومنظمة العمل الدولية لبحث التعاون محافظ دمياط تستقبل وفدا من السفارة الكندية ومنظمة العمل الدولية
دمياط عبده عبد البارى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استقبلت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الأربعاء، السيد كيريل ايوردانوف مستشار ورئيس قسم التنمية والشئون الدولية بالسفارة الكندية بالقاهرة والسيدة إيمان عمران رئيس فريق دعم عمل المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالسفارة، ووفد من قسم الشئون الدولية بكندا، "مارى غانيون نائب المدير العام بمصر والمغرب و غابر بيلادويرون مسئول البرامج" ووفود من منظمة العمل الدولية ILO و شركة ميثانكس لإنتاج الميثانول بدمياط.

 

وتناول اللقاء تسليط الضوء على مبادرة "وظائف لائقة لشباب مصر" والتى تتبناها السفارة الكندية و منظمة العمل الدولية بالشراكة مع شركة ميثانكس والتى تهدف إلى مساعدة شباب المحافظة فى الحصول على فرص عمل جديدة لهم، إذ تم بدء العمل بهذا البرنامح منذ ستة أشهر من الجدول الزمنى المحدد لمدة عامين، كما تم عرض بعض القضايا التى يمكن أن يدعمها هذا البرنامج و الأنشطة المخطط تنفيذها تحت مظلته، بالإضافة إلى عرض بعض البرامج الأخرى التى يتم تنفيذها بمصر مثل " إبدأ وحسن مشروعك، نادى البحث عن وظيفة، صاحبات المشروعات الصغيرة يمضين قدماً " وذلك بالتعاون مع عدد من الجهات الشريكة كوزارة الشباب والرياضة والمجلس القومى للمرأة.

 

وقالت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط أنه تم مناقشة آليات تعزيز أوجه التعاون المشترك لدعم المشروعات الصغيرة و مساعدة أصحاب المشروعات فى تطوير أعمالهم مضيفة أنه تم بحث إمكانية تقديم دورات تدريبية للصناع بمدينة دمياط للأثاث، كما أضافت الدكتورة منال عوض أنه تم استعراض كافة المحاور الخاصة ببرنامج "مدن آمنة خالية من العنف ضد النساء والفتيات" المقرر تنفيذه بمدينة عزبة البرج والذى يهدف الى توفير بيئة عمل آمنة و دائمة للنساء دون التعرض لأى شكل من أشكال العنف وإدماج الفئات الأكثر تهميشا.

 

ودعت المحافظ ممثلى السفارة الكندية ومنظمة العمل الدولية بالعمل نحو دعم المشروعات الصغيرة للسيدات بمدينة عزبة البرج لتمكينهم اقتصاديا خاصة مع طبيعة المدينة الساحلية إذ يعمل الرجال بها بمهنة الصيد مما يحتم سفرهم لفترات طويلة، وكذلك دعم الأنشطة والبرامج المختلفة للشباب بمحافظة دمياط.

 

 

 


محافظة دمياط

أخبار المحافظات

أخبار مصر

منظمه العمل الدوليه

السفاره الكنديه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الادعاء الأمريكى يوجه لائحة اتهامات لـ"بنك خلق" التركى

الادعاء الأمريكى يوجه لائحة اتهامات لـ"بنك خلق" التركى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 16-10-2019

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 16-10-2019

ناصر الخليفى يلتزم الصمت على 27 سؤالا حول وقائع الفساد والرشوة

ناصر الخليفى يلتزم الصمت على 27 سؤالا حول وقائع الفساد والرشوة

اﻟﻘوات اﻟﺑﺣرﯾﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ واﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﺗﻧﻔذان ﺗدرﯾبا ﺑﺣريا ﻋﺎﺑرا ﺑﺎﻟﺑﺣر اﻟﻣﺗوﺳط

اﻟﻘوات اﻟﺑﺣرﯾﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ واﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﺗﻧﻔذان ﺗدرﯾبا ﺑﺣريا ﻋﺎﺑرا ﺑﺎﻟﺑﺣر اﻟﻣﺗوﺳط

الإنتاج الحربى: حققنا إنجازات غير مسبوقة والصناعة السبيل الأول لتحقيق طفرة تنموية

الإنتاج الحربى: حققنا إنجازات غير مسبوقة والصناعة السبيل الأول لتحقيق طفرة تنموية

شاهد.. تعطل قطار ملاهى بركابه فى الصين.. وطريقة مثيرة للنجاة

شاهد.. تعطل قطار ملاهى بركابه فى الصين.. وطريقة مثيرة للنجاة

الجيش السورى يسيطر على قواعد عسكرية أخلتها قوات أمريكية شمال شرقى البلاد

الجيش السورى يسيطر على قواعد عسكرية أخلتها قوات أمريكية شمال شرقى البلاد

شاهد فى دقيقة.. تقييم أداء الحكام بالأرقام بعد 3 أسابيع من الدورى

شاهد فى دقيقة.. تقييم أداء الحكام بالأرقام بعد 3 أسابيع من الدورى

كاظم الساهر ردا على شائعة وفاته: متمرد أيضا أنا وحبيبتى متمردة

كاظم الساهر ردا على شائعة وفاته: متمرد أيضا أنا وحبيبتى متمردة

ارتفاع أعداد التوابيت المكتشفة بخبيئة العساسيف الأثرية بالأقصر لـ29 تابوتا

ارتفاع أعداد التوابيت المكتشفة بخبيئة العساسيف الأثرية بالأقصر لـ29 تابوتا

توظيف التكنولوجيا فى تيسير سبل الرعاية الصحية وترشيد الإنفاق

توظيف التكنولوجيا فى تيسير سبل الرعاية الصحية وترشيد الإنفاق

ما هو الالتهاب السحائي .. كل ما تريد معرفته عن أعراض وطرق انتقال العدوى

ما هو الالتهاب السحائي .. كل ما تريد معرفته عن أعراض وطرق انتقال العدوى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة