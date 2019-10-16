محافظ دمياط تستقبل وفدا من السفارة الكندية ومنظمة العمل الدولية لبحث التعاون

دمياط عبده عبد البارى

استقبلت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الأربعاء، السيد كيريل ايوردانوف مستشار ورئيس قسم التنمية والشئون الدولية بالسفارة الكندية بالقاهرة والسيدة إيمان عمران رئيس فريق دعم عمل المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالسفارة، ووفد من قسم الشئون الدولية بكندا، "مارى غانيون نائب المدير العام بمصر والمغرب و غابر بيلادويرون مسئول البرامج" ووفود من منظمة العمل الدولية ILO و شركة ميثانكس لإنتاج الميثانول بدمياط.

وتناول اللقاء تسليط الضوء على مبادرة "وظائف لائقة لشباب مصر" والتى تتبناها السفارة الكندية و منظمة العمل الدولية بالشراكة مع شركة ميثانكس والتى تهدف إلى مساعدة شباب المحافظة فى الحصول على فرص عمل جديدة لهم، إذ تم بدء العمل بهذا البرنامح منذ ستة أشهر من الجدول الزمنى المحدد لمدة عامين، كما تم عرض بعض القضايا التى يمكن أن يدعمها هذا البرنامج و الأنشطة المخطط تنفيذها تحت مظلته، بالإضافة إلى عرض بعض البرامج الأخرى التى يتم تنفيذها بمصر مثل " إبدأ وحسن مشروعك، نادى البحث عن وظيفة، صاحبات المشروعات الصغيرة يمضين قدماً " وذلك بالتعاون مع عدد من الجهات الشريكة كوزارة الشباب والرياضة والمجلس القومى للمرأة.

وقالت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط أنه تم مناقشة آليات تعزيز أوجه التعاون المشترك لدعم المشروعات الصغيرة و مساعدة أصحاب المشروعات فى تطوير أعمالهم مضيفة أنه تم بحث إمكانية تقديم دورات تدريبية للصناع بمدينة دمياط للأثاث، كما أضافت الدكتورة منال عوض أنه تم استعراض كافة المحاور الخاصة ببرنامج "مدن آمنة خالية من العنف ضد النساء والفتيات" المقرر تنفيذه بمدينة عزبة البرج والذى يهدف الى توفير بيئة عمل آمنة و دائمة للنساء دون التعرض لأى شكل من أشكال العنف وإدماج الفئات الأكثر تهميشا.

ودعت المحافظ ممثلى السفارة الكندية ومنظمة العمل الدولية بالعمل نحو دعم المشروعات الصغيرة للسيدات بمدينة عزبة البرج لتمكينهم اقتصاديا خاصة مع طبيعة المدينة الساحلية إذ يعمل الرجال بها بمهنة الصيد مما يحتم سفرهم لفترات طويلة، وكذلك دعم الأنشطة والبرامج المختلفة للشباب بمحافظة دمياط.