محافظ السويس يلتقي أعضاء نادي المنتخب وأعصاء نقابة المهندسين

السويس - السيد فلاح

استقبل اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، مساء اليوم بمكتبه محمد هلال، رئيس نادي منتخب السويس ومحمد صلاح، المدير الفني للنادي وأعضاء مجلس إدارة نادي منتخب السويس بحضور اللواء طارق عبد العظيم، السكرتير العام للمحافظة وخالد سعدازي، السكرتير العام المساعد.

وفي اللقاء تم التأكيد علي بذل كل الجهود من مجلس الإدارة والجهاز الفني واللاعبين للعودة مرة أخري إلي الدوري الممتاز بعد غياب 20 عامًا، مشيرًا إلي أن الصعود سيسعد أبناء السويس الباسلة ودارحوار حول مشروعات نادي منتخب السويس والإنشاءات التي تتم بالنادي وصيانة الملاعب والمباني بالنادي.

كما استقبل محافظ السويس، مساء اليوم مجلس إدارة نقابة المهندسين بالسويس، وفي اللقاء تم مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بتخطيط وتجميل وتنمية السويس الباسلة بالتنسيق مع نقابة المهندسين واعادة الشكل الجمالي والحضاري للمدينة ،وتطرق الحديث حول دراسة تنفيذ مشروعات مستقبلية وانشاء مسرحا يضم انشطة عديدة ومناطق ترفيهية تليق بشعب السويس.

وطلب محافظ السويس، عمل دراسات كاملة حول بعض المشروعات لصالح شعب السويس تشمل المكان ومدة التنفيذ وتمويل هذه المشروعات، مشيرًا إلي أن السويس قادمة وستصبح من أجمل محافظات مصر في الوقت القريب.

حضر اللقاء بقاعة ديوان عام محافظة السويس كلا من مهندس حسن عبد العليم، نقيب المهندسين بالسويس والدكتور معتز طلبة، عميد المعهد العالي بشروق والدكتور أيمن حسين أستاذ الهندسة الإنشائية بكلية الهندسة بجامعة عين شمس والمهندس أحمد رمزي، رئيس شعبة الهندسة المدنية والمهندس أحمد حشيش، عضو المجلس الأعلي بنقابة المهندسين والمهندسة منال سري عضو شعبة مدني بنقابة المهندسين والمهندس حافظ محمد عوض، أمين عام نقابة المهندسين بالسويس والمهندس أيمن أحمد رزق، وكيل نقابة السويس والمهندس أشرف عبد الله، أمين صندوق نقابة السويس والمهندس عبد الصمد أحمد، مدير عام مديرية الإسكان بالسويس.