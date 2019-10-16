ما هو الالتهاب السحائي .. كل ما تريد معرفته عن أعراض وطرق انتقال العدوى

كتبت هند عادل

الالتهاب السحائى من الأمراض التى تثير حالة من القلق والفزع بين أولياء الأمور خشية إصابة أطفالهم وأبنائهم بالمدارس والجامعات بالعدوى فى هذا الوقت من العام، وذلك معرفة المزيد عن المرض يمكن أن يساعد الوالدين في التعرف على العلامات والأعراض وكذلك تساعد على التمييز بين أنواع المرض.

ووفقا لموقع " medicalxpress" الالتهاب السحائى هو التهاب يصيب "السحايا" ، وهو الغشاء الناعم المحيط بالمخ والنخاع الشوكي، هذه العدوى هي الأكثر شيوعًا بسبب البكتيريا أو الفيروس، على الرغم من أن العديد من الناس يحملون العديد من البكتيريا والفيروسات في ممرات الحلق والأنف دون أي آثار ضارة ، إلا أنه من غير المعروف لماذا تصبح هذه العدوى أحيانًا غازية وتدخل مجرى الدم ، وتشق طريقها إلى السحايا.

الالتهاب السحائى الفيروسي في معظم الحالات أقل خطورة من التهاب السحايا الجرثومي أو البكتيرى وهو أكثر شيوعًا في أشهر الصيف وينتشر عن طريق الاتصال المباشر بالفم غالبية الأعراض تختفي في غضون ثلاثة إلى أربعة أيام دون أي مضاعفات.

فإذا كنت أنت أو أحد أفراد عائلتك على اتصال بشخص مصاب بالتهاب السحايا الفيروسي ، فلا داعي للقلق ، بل راقب علامات المرض.

التهاب السحايا الجرثومي "البكتيري" هو عدوى أكثر خطورة، والحاجة إلى التشخيص المبكر والعلاج ضرورية لتحقيق أفضل النتائج .

أعراض الالتهاب السحائى



أعراض كل من أشكال التهاب السحايا هي ارتفاع في درجة الحرارة والصداع وتصلب الرقبة ولكنها قد تشمل أيضًا الغثيان والقيء والانزعاج عند النظر إلى الأضواء الساطعة والارتباك والهلوسة ، في حين أن الجراثيم التي تسبب التهاب السحايا الجرثومي قد تنتشر من شخص لآخر ، لا تنتشر عن طريق ملامسة عارضة أو مجرد تنفس الهواء فى مكان يوجد به شخص مصاب بالتهاب السحايا.

تنتشر البكتيريا من خلال تبادل إفرازات الجهاز التنفسي والحلق من خلال التقبيل والشرب من نفس الكوب في كثير من الأحيان ، هناك ذعر حقيقي مع التهاب السحايا الجرثومي. ومع ذلك ، فقط أولئك الذين كانوا على اتصال وثيق جدا مع الشخص المصاب هم في خطر.

إذا كان يشتبه في التهاب السحايا الجرثومي ، يجب على المريض طلب الرعاية على الفور ويعالج المريض بالمضادات الحيوية.

إذا لم يتم علاجه مبكرًا ، فقد يؤدي المرض إلى الوفاة ، وفي كثير من الحالات يتسبب في إصابات في الدماغ أو فقدان السمع أو صعوبات في التعلم.