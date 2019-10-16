الصحة تؤكد عدم رصد أى حالات مصابة بالالتهاب السحائى بين تلاميذ الإسكندرية

كتب وليد عبد السلام

أكدت وزارة الصحة والسكان، عدم رصد أى حالات مصابة بالالتهاب السحائى بين تلاميذ محافظة الإسكندرية، نافيةً بذلك ما تم تداوله ببعض وسائل الإعلام عن إصابة تلميذتين بإحدى مدارس محافظة الإسكندرية بمرض الالتهاب السحائى الوبائى.



وأوضح بيان صادر عن الوزارة، أنه فور ورود بلاغ يفيد بإصابة تلميذتين بمرض الالتهاب السحائى بإحدى مدارس محافظة الإسكندرية، على الخط الساخن (105) الخاص بغرفة الطوارئ الوقائية بالوزارة، أول أمس الإثنين؛ وجهت بتشكيل فريق من قطاع الطب الوقائى لتقصى الواقعة والوقوف على حقيقة الأمر، حيث توجه الفريق بالتعاون مع مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية إلى المستشفيين اللذين بهما الحالتان، وتبين أن الحالتين مصابتان بنزلة معوية وحالتهما مستقرة.



ومن جانبه أشار الدكتور علاء عيد، مستشار وزيرة الصحة والسكان للشئون الوقائية المتوطنة، إلى أن حالة وفاة طفلة عمرها 6 سنوات بالمستشفى الجامعى بالشاطبى بعد أن تم احتجازها أول أمس الإثنين، كانت نتيجة هبوط حاد فى الدورة الدموية أدى إلى توقف القلب والرئيتين، موضحاً إجراء التحاليل والفحوصات اللازمة لجميع الحالات الثلاث وجاءت النتائج سلبية للالتهاب السحائى.



وأضاف عيد، أنه جرى التقصى عن الحالة التطعيمية لجميع الحالات، وتبين أنه تم تطعيمهم ضد مرض الالتهاب السحائى.



وأكد عيد، أنه لا توجد إصابات بأمراض معدية وبائية بالمدارس، مشيراً إلى أن وزارة الصحة والسكان كانت قد أعلنت أن مصر ليست من دول الحزام الأفريقى لمرض الالتهاب السحائى الوبائى حسب تصنيف منظمة الصحة العالمية.



ولفت إلى أن مصر قضت على مرض الالتهاب السحائى الوبائى عن طريق الجهود الوقائية المبذولة بالوزارة، حيث تم تطعيم تلاميذ المدارس فى السنوات الدراسية (أولى حضانة – أولى ابتدائى – أولى إعدادى – أولى ثانوى)، بالإضافة إلى تطعيم المسافرين إلى الدول المتوطن بها المرض والمسافرين للحج والعمرة والفئات المستهدفة وذلك لمنع انتشار المرض فى مصر.



وتهيب وزارة الصحة والسكان بوسائل الإعلام المختلفة ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعى، تحرى الدقة والموضوعية فى نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى حقائق وتؤدى إلى إثارة الخوف والقلق بين المواطنين.