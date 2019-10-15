الالتهاب السحائى.. كيف تظهر علامته وكيف تحمى طفلك من الإصابة؟

كتبت إيناس البنا

مع دخول موسم المدراس وانتشار أنواع كثيرة من العدوى بين الأطفال أخطرها الالتهاب السحائى، الذى تعد الالتهابات الفيروسية والبكتيرية أكثر الأسباب شيوعًا لالتهاب السحايا، نعرض تقريرا مفصلا عن المرض.

وفقا لموقع " healthline" تتكاثر بكتيريا عدوى التهاب السحايا بالمكورات السحائية في الدم و الخلايا المستهدفة حول الشعيرات الدموية، حيث تؤدى أضراره التي لحقت هذه الخلايا إلى تلف الشعيرات الدموية وتسرب الدم، ويظهر هذا في شكل طفح جلدي وردي أو أحمر أو أرجواني خافت، ومع تفاقم العدوى وانتشارها، يصبح الطفح أكثر وضوحًا، وسوف تنمو البقع أغمق وأكبر.

أسباب الإصابة بالالتهاب السحائى



كل نوع من أنواع التهاب السحايا له سبب مختلف بعض الشيء، لكن في النهاية يتصرف بنفس الطريقة، حيث تنتشر البكتيريا أو الفطر أو الفيروس أو الطفيل عبر مجرى الدم حتى يصل إلى الدماغ أو الحبل الشوكي، وفور وصوله يمكث في البطانة أو السوائل حول أجزاء الجسم الحيوية هذه ويبدأ بالتطور إلى إصابة أكثر تقدمًا.

التهاب السحايا غير المعدية هو نتيجة لإصابة جسدية أو حالة أخرى ؛ أنها لا تنطوي على التهاب.

الأشخاص الذين يجب تطعيمهم ضد التهاب السحايا بالمكورات السحائية؟



التطعيمات التى يمكن أن تحمي أيضا من أنواع معينة من التهاب السحايا. تشمل :

لقاح المستدمية النزلية من النمط B (Hib).

لقاح المكورات الرئوية.

لقاح المكورات السحائية.

تعتبر الفئات التالية في خطر ويجب أن تحصل على لقاح التهاب السحايا وهم:



طلاب الجامعات الذين يعيشون في مساكن الطلبة ولم يتم تطعيمهم.

المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و 12 سنة

الأشخاص الذين يسافرون إلى البلدان التي ينتشر فيها مرض المكورات السحائية.

الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 2 أو أكبر.

الذين ليس لديهم طحال أو الذين لديهم جهاز المناعة للخطر.





علاج الالتهاب السحائى



يتم تحديد علاجك حسب سبب التهاب السحايا.

ففى التهاب السحايا الجرثومي يتطلب دخول المستشفى على الفور، حيث أن التشخيص المبكر والعلاج سيمنع تلف الدماغ والموت، ويتم علاج التهاب السحايا الجرثومي بالمضادات الحيوية عن طريق الوريد، ولا يوجد مضاد حيوي محدد لالتهاب السحايا الجرثومي.

يتم علاج التهاب السحايا الفطري بالعوامل المضادة للفطريات .

قد يتضمن التهاب السحايا الطفيلي علاج الأعراض فقط أو محاولة علاج العدوى مباشرة، وحسب السبب قد يتحسن هذا النوع دون علاج المضادات الحيوية.

قد يعالج التهاب السحايا الفيروسي من تلقاء نفسه، ولكن سيتم علاج بعض أسباب التهاب السحايا الفيروسي عن طريق الأدوية المضادة للفيروسات عن طريق الوريد .

علامات إصابة الطفل بالالتهاب السحائى



قد يظهر الأطفال الذين يصابون بالتهاب السحايا علامات وأعراض عدوى مختلفة عن البالغين، فيمكن أن تشمل هذه الأعراض:

الحمى.

اليرقان.

تصلب الجسم أو الرقبة .

البكاء بنبرة عالية .

النعاس وصعوبة الاستيقاظ.

سريعة الانفعال والغضب.

عدم الشعور بصحة جيدة والضعف أثناء الرضاعة الطبيعية .

الغثيان والقئ.

التهاب السحايا الفيروسي شائع عند الرضع، يتطور نتيجة لنزلات البرد والقروح الباردة والإنفلونزا والإسهال، حيث أن الفيروسات التي تسبب هذه الحالات الشائعة تسبب أيضا التهاب السحايا الفيروسي.

التهاب السحايا الجرثومي ، وهو أمر شائع ولكنه يهدد الحياة، ينتشر على الأرجح من عدوى خطيرة في منطقة قريبة من الجسم، فعلى سبيل المثال ، يمكن للبكتيريا الناتجة عن التهاب حاد في الأذن أو التهاب الجيوب الأنفية أن تدخل مجرى الدم وتجد طريقها إلى المخ أو الحبل الشوكي وتسبب عدوى أكبر.

كيف تحمى طفلك من العدوى



من المهم الحفاظ على نمط حياة صحي، خاصة إذا كنت في خطر متزايد، وهذا يشم:

الحصول على كميات كافية من الراحة

عدم التدخين بجانب الطفل كثيرا لتجنب ضعف جهازه المناعى.

تجنب الاتصال مع المرضى خاصة فى موسم الانفلونزا.

ممارسة النظافة الشخصية الجيدة قد يساعدك أيضًا في منع التهاب السحايا.

تجنب مشاركة المشروبات والأواني والأشياء الشخصية التي قد تحمل اللعاب أو السوائل الأخرى.