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ماهى العوامل التى تفقدك التركيز؟.. وكيف تتعامل معها؟

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 12:00 ص
ماهى العوامل التى تفقدك التركيز؟.. وكيف تتعامل معها؟ قله التركيز
كتبت هند عادل

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يعانى الكثيرون من عدم القدرة على التركيز أثناء ممارسة أعمالهم أو الطلاب وقت المذاكرة، والتركيز هو الجهد العقلى الذى يوجهه الإنسان نحو كل ما يعمل عليه أو يتعلمه فى الوقت الحالى، أحيانًا ما يتم الخلط بينه وبين فترة الانتباه ، لكن فترة الانتباه تشير إلى طول الوقت الذي يمكن للشخص التركيز فيه على شيء ما.

العوامل التي تؤثر على التركيز وفقا لما ذكره موقع" healthline" هى:
 

يمكن أن يختلف مدى التركيز لعدة أسباب، يمكن أن يؤثر العمر ونقص النوم على القدرة على التركيز، فمعظم الناس ينسون الأشياء بسهولة أكبر مع تقدمهم في العمر ، ويمكن أن يؤدي انخفاض التركيز إلى فقدان الذاكرة، كما يمكن أن تؤثر إصابات الرأس أو المخ ، مثل الارتجاج ، وكذلك بعض حالات الصحة العقلية على التركيز.

من السهل أن يصاب الشخص بالإحباط عندما يحاول التركيز ولكنه لا تستطيع ذلك هذا يمكن أن يؤدي إلى الإجهاد وتهيج .

هناك بعد خطوات يجب لزيادة التركيز وهى لعب أنواع معينة من الألعاب يمكن أن يساعد على التحسن في التركيز مثل الألغاز المتقاطعة، شطرنج، ألعاب الذاكرة.

حيث تساعد ألعاب تدريب العقل  أيضًا على تطوير مهارات الشخص في العمل والذاكرة القصيرة الأجل ، بالإضافة إلى مهارات  المعالجة وحل المشكلات.

التلوين يمكن أن يساعد في تحسين التركيز عند الأطفال أو البالغين مثل تلك الموجودة في كتب التلوين للكبار.

قد تكون تأثيرات ألعاب تدريب الدماغ مهمة بشكل خاص لكبار السن ، حيث إن الذاكرة والتركيز غالبًا ما ينخفضان مع تقدم العمر.

قد لا تكون ألعاب الدماغ هي النوع الوحيد من الألعاب التي يمكن أن تساعد في تحسين التركيز، تشير الأبحاث الحديثة أيضًا إلى أن ممارسة ألعاب الفيديو يمكن أن يساعد في زيادة التركيز.

تحسين النوم الذي يحصل عليه الشخص يمكن أن يكون مفيدًا أيضًا بعض النصائح السريعة للحصول على ذلك :

قم بإيقاف تشغيل التلفزيون ووضع الشاشات بعيدًا عن السرير قبل ساعة.

حافظ على غرفتك في درجة حرارة مريحة ولكن باردة.

استرخ قبل النوم مع موسيقى هادئة ، حمام دافئ ، أو كتاب.

اذهب إلى الفراش واستيقظ في نفس الوقت كل يوم ، حتى في عطلات نهاية الأسبوع.

ممارسة الرياضة بانتظام ، ولكن حاول تجنب ممارسة التمرينات الرياضية قبل النوم مباشرة.

 

 


التركيز

قله التركيز

اسباب قله التركيز

علاج قله التركيز

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