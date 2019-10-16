لودريان: سازور العراق لوضع آليات محاكمة مقاتلى داعش الأجانب

كتب أحمد علوى

قال وزير الخارجية الفرنسى جون إيف لودريان أنه سيتوجه إلى العراق قريبا، للوقوف على وضع المقاتلين الأجانب هناك، والاتفاق على وضع آلية لمحاكمتهم.

وقال لودريان لقناة "بى أف أم تى في" الفرنسية، وإذاعة مونت كارلو الدولية، "يجب أن نعمل مع السلطات العراقية لإيجاد سبل من أجل إقامة آلية قضائية من شأنها محاكمة جميع هؤلاء المقاتلين، وبينهم حتما المقاتلون الفرنسيون، الذين ستتكفل بمحاكمتهم القوات العراقية".

وأضاف "هذا ما سنبحثه مع السلطات العراقية"، ولم يعلن عن الموعد المحدد للزيارة.

وسئل عن احتمال نقل المزيد من الإرهابيين الأجانب وتحديدا الفرنسيين من معسكرات الاحتجاز التابعة للقوات الكردية ف شمال سوريا إلى العراق، فرد "ليست هذه المسألة الرئيسية، ف هذا الوقت وف هذا المكان بالذات".

وتبحث سبع دول أوروبية، هم فرنسا وبريطانيا وبلجيكا وألمانيا وهولندا والسويد والدنمارك منذ عدة أشهر إمكانية تشكيل محكمة دولية فى العراق لمحاكمة المقاتلين الأجانب.