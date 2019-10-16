للستات.. احذرى من ظهور هذه العلامات على جسمك بعد سن الأربعين

كتبت فاطمة ياسر

بعد بلوغ سن الـ40 عند النساء يحدث تغيرات في هرمونات الجسم، وهذا الأمر يتسبب في الكثير من المشاكل الصحية والتي يجب توخي الحذر منها، وملاحظة هذه العلامات والذهاب للطبيب قبل تفاقم المشكلة.

ومن ضمن هذه العلامات، والتي قدمها موقع "womansday " التالي:

- تغييرات في الثدي كالتورم أو طفح جلدي ويصاحبه في بعض الأحيان نزول إفرازات ففي هذه الحالة يجب الذهاب للطبيب لأنه قد يكون علامة علي الإصابة بالسرطان.



النساء بعد الاربعين

-التعرض للنزيف المهبلي المفاجئ يعد من علامات الإصابة بأورام حميدة في الرحم أو التعرض لضمور في بطانة الرحم، أو سرطان الرحم أو المبيضين، ويجب البدأ في البحث عن السبب في حالة عدم وجود مشكلة في موعد الدورة الشهرية، أو وجود ألم أثناء إقامة العلاقة الجنسية.

-التعرض لزيادة في الوزن يعد من الأمور التي تتعرض لها الكثيرات وخاصة عند اقتراب موعد انقطاع الدورة الشهرية والدخول في سن اليأس، وهذا الأمر قد يكون دليلا علي الإصابة باضطرابات في الغدة الدرقية.

-هل تعلمين سيدتي أن الشعور والإصابة بضيق التنفس يعد من الأمور التي تشير إلي وجود مشكلة ما في القلب، وقد تكون علامة علي إصابتك بأمراض القلب المختلفة أو وجود مشكلة في الأوعية الدموية.