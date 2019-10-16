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قرود تصرخ ألما وكلاب تنزف داخل مختبر ألمانى للسموم .. فيديو

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 02:55 م
قرود تصرخ ألما وكلاب تنزف داخل مختبر ألمانى للسموم .. فيديو صراخ قرد داخل المختبر الألمانى
كتبت ريم عبد الحميد

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قالت صحيفة "ميرور" البريطانية إن مقطع فيديو مدته ثمانية دقائق يظهر اختبارات السمية التى يتم إجراؤها على حيوانات تشمل قرود وقطط وكلاب وأرانب، والتى تركتهم فى وضع موجع للغاية.

وأشارت الصحيفة إلى أن اللقطات المروعة يظهر فيها قرود يصرخون متأمين داخل المختبر الألمانى الأمر الذى أدى إلى تجدد المطالب بتغيير فى قوانين الاتحاد الأوروبى.

وأوضحت الصحيفة أن الفيديو المقلق الذى تم الكشف عنه من جانب نشطاء حقوق الحيوان يظهر أيضا قططا وكلابا تنزف على ما يبدو بل إنها تموت بعد إجراء اختبارات قاسية عليها.

وتم تسجيل الفيديو داخل مختبر علم السموم فى هامبورج من جانب عامل سرى من منظمتى سوكو تيرشوتز وكرويلتى فرى إنترناشيونال. وتشاهد القرود فى الفيديو وهى تبكى مثل الأطفال حديثى الولادة بينما يتم تقييدها من أعناقها بأحزمة معدنية كما تم وضعهم فى أقفاص صغيرة للغاية مما يؤدى إلى إثارة جنونهم.

وقال فريديرش مولن من سوكو تيرشوتر إن الحيوانات كانت لا تزال تهز بديلها عندما يتم اخذها إلى حيث تقتل، وكانت الكلاب تسعى لأى تواصل إنسانى.

وأشار مولن إلى أن أسوأ معاملة كانت من نصيب القرود حيق تستخدم القروض الصغيرة فى الحجم نسبيا فى إجراء التجارب.


تعذيب حيوانات

المانيا

قرود

هامبورج

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