قبول دفعة جديدة من خريجى الجامعات الحكومية بالكلية الحربية والكلية البحرية

كتب زكى القاضى

صدق الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من خريجى الجامعات الحكومية من حملة المؤهلات العليا لصالح الكلية الحربية للعمل كضباط محاربين والكلية البحرية للعمل كضباط بحريين، صرح بذلك اللواء أركان حرب أشرف فارس مدير الكلية الحربية مدير مكتب تنسيق الكليات والمعـاهد العسكـرية أثناء وقائع المؤتمر الصحفى الذى عقد بمقر الكلية الحربية للإعلان عن شروط القبول للدفعات الجديدة.

وأشار مدير الكلية الحربية أن التخصصـات المطلوبة للكلية الحربية من خريجى كليات الجامعات الحكومية من المؤهلات الآتية ( تربية رياضية – تجارة – حقوق – زراعة – لغات " إنجليزى – عبرى – روسى – فرنسى – سواحيلى " – علوم من جميع التخصصات – حاسبات وتكنولوجيا المعلومات – ألسن من جميع التخصصات – لغات وترجمة من جميع التخصصات – إقتصاد وعلوم سياسية – الاعلام والصحافة - الأداب تخصص إعلام و علم نفس) على أن يكون التقدير (جيد فأعلى ) والأيزيد السن فى 1/10/2019 عن (24 ) سنة ، و أن يكون الطالب حاصل على المؤهل الجامعى فى عام 2018/2019 فقط ، على أن تكون مدة الدراسة بالكلية الحربية هى ( 2 ) عام ميلادى.

وبالنسبة للشروط الخاصة والتخصصات للملتحقين بالكلية البحرية يقبل خريجي كليات الهندسة من الجامعات الحكومية فقط فى التخصصات الآتيه ( هندسة الحاسبات – هندسة كهرباء قوى – هندسة الإتصالات / الإلكترونيات – هندسة ميكاترونيك – هندسة بحرية " بناء سفن " – تخصصات الهندسة التطبيقية " تقنية النانو " ) على أن يكون حاصل على المؤهل بتقدير ( مقبول فأعلى ) .

ولا يتم قبول خريجي الجامعات الخاصة والأكاديميات والمعاهد الخاصة بإستثناء تخصص هندسة بحرية وبناء سفن من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى وذلك بعد إعتماد الشهادة من المجلس الأعلى للجامعات .

كما يقبل خريجى كليات العلوم من الجامعات الحكومية فقط فى التخصصات الآتية ( علوم فلك – علوم أرصاد جوية – علوم فضاء – علوم فيزياء – علوم رياضيات – علوم حاسبات – علوم كيمياء – علوم بحار ) على أن يكون الطالب حاصل على المؤهل بتقدير ( جيد فأعلى ) ، وبالنسبة للتخصصات المطلوبة لكليات التربية يقبل خريجى كليات التربية من الجامعات الحكومية فقط فى التخصصات الآتية (الفيزياء – الكيمياء - الرياضيات) على أن يكون حاصل على تقدير (جيد فاعلى ) كما يقبل خريجيى كليات حاسبات وتكنولوجيا المعلومات من الجامعات الحكومية فقط بتقدير ( جيد فأعلى )، على أن لا يزيد السن فى الأول من أكتوبر 2019 عن (24) سنة لخريجى ( العلوم – التربية – الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات ) وعن (25) سنة لخريجي كليات الهندسة على ان يكون حاصلاً على المؤهل فى العام 2018/2019 فقط ، ومدة الدراسة بالكلية البحرية (2) عام ميلادى.

وبالنسبة للشروط العامة للقبول فيشترط فى جميع المتقدمين أن يكون الطالب مصرى الجنسية ومن أبوين وجدين مصريين ، وأن لا يكون الطالب أو أبويه أو جديه مكتسبين أو متقدمين للحصول على أى جنسية أخرى ، وأن لا يكون المتقدم قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو فى جريمة مخلة بالشرف وأن يكون حسن السير والسلوك ، أن يكون الطالب غير متزوج ولم يسبق له الزواج ويتعهد بعدم الزواج أثناء الدراسة ، وأن لا يكون قد إستقال أو فصل تأديبياً من أى كلية أو معهد أو مدرسة ، وأن لا يكون قد أعفى من الخدمة العسكرية لعدم اللياقة الطبية ، وأن يتم إرفاق بيان المعاملة التجنيدية ويتم إستخراجها من إدارة التجنيد أو منطقة التجنيد التابع لها الطالب المتقدم ، وأن لا يقل الطول عن (170) سم ، وأن يكون لائقاً طبياً طبقاً لشروط اللياقة الطبية المقررة من القومسيون الطبى للقوات المسلحة ولا يجوز إعادة الكشف الطبى على الطالب فى نفس الدفعة المتقدم لها فى نفس العام فى حالة عدم لياقته الطبية ، وأن يجتاز إختبارات اللياقة البدنية بنجاح و لايجوز إعادة هذا الإختبار فى نفس الدفعة فى حالة عدم إجتياز الإختبار ، وأن يجتاز إختبار قفزة الثقة فى حمام السباحة من إرتفاع (7,5) متر بدون تردد وللمرة الأولى ، كذلك إجتياز الإختبارات النفسية المقررة ، وأن يجتاز الطالب الإختبار الشخصى ( كشف الهيئة ) وفقاً لتقييم لجنة الإختبار وكذا درجات تفوقة ، وأن يجتاز العرض الطبى العام والذى يشتمل على التحاليل التخصصية المتقدمة ، وأن يتقدم الطالب بتعهدات كتابية تتضمن الإلتزام الكامل لشروط التقدم للكلية (الحربية – البحرية ) مع التأكيد على أن تكون البيانات المدرجة فى أوراق القبول والتى تم على أساسها قبول الطالب صحيحة طوال فترة وجوده بالكلية ، وأن يلتزم الطالب بالتوقيع على الإقرار الموجود بالملف والمتضمن معاملة الطالب بالدرجة العلمية العسكرية الحاصل عليها وليس المؤهل الجامعى وأن يكون الطالب حاصل على المؤهل من الجامعات الحكومية فقط وليس الجامعات الخاصة – المعاهد العليا – الأكاديميات ، ويسمح للضباط الإحتياط وأفراد القوات المسلحة الموجودين بالخدمة حالياً بالتقدم لهذه الدفعة بنفس الشروط والضوابط كذلك إجتياز الشروط الخاصة بإختبارات الكلية البحرية ( السباحة ) والإختبارات التفضيلية

وتكون مدة الدراسة عامين ميلاديين لجميع التخصصات ،علماً بأنه سيتم فتح باب سحب ملفات القبول من المكتب الرئيسى بالكلية الحربية بمصر الجديدة إعتباراً من يوم السبت الموافق 19/10/2019.