فنزويلا وروسيا يستعرضان اتفاقيات التعاون الزراعى باجتماع الأمن الغذائى بروما

كتبت فاطمة شوقى

استعرض وفدا فنزويلًا وروسيًا اليوم الاربعاء اتفاقيات التعاون الزراعى، كجزء من الاجتماع السادس والأربعين للجنة الأمن الغذائى التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة فى روما، بإيطاليا، حسبما قالت وكالة "برينسا لاتينا".

وعقد وزير الزراعة الفنزويلى، ويلمار كاسترو اجتماع عمل مع نائب وزير الزراعة الروسى، سيرجى ليفين لمناقشة اتفاقيات التعاون الزراعى بين الطرفين، وفقًا لتقرير وزارة الخارجية الفنزويلية.

ووافق كلا الوفدين على زيارة تقنية قادمة من روسيا إلى فنزويلا بهدف النهوض بالقضايا المتعلقة بأنظمة الصحة النباتية والصحة الحيوانية.

كما استعرض الطرفين الاتفاقيات الثنائية فى هذا المجال، والمشروعات المشتركة الجديدة للمساهمة فى السيادة الغذائية للشعب الفنزويلى واستقلاله.

وكان الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو، أعلن أن اللجنة الحكومية المشتركة الفنزويلية - الروسية وقعت عددا من اتفاقيات التعاون فى المجالين العسكرى - التقنى والزراعى.

وقال الرئيس الفنزويلى إن المحادثات التى أجراها مع الرئيس الروسى، فلاديمير بوتين، فى موسكو الشهر الماضى، ساهمت فى مناقشة اتجاهات التعاون البناء متعدد الأوجه بين روسيا وفنزويلا "كشركاء وحلفاء استراتيجيين".. موضحا أن هذه الاتفاقيات ستساعد فى تطور فنزويلا وإنعاشها اقتصاديا.

واتفقت روسيا وفنزويلا على عدد من المشاريع الأخرى فى المجال الزراعى، حيث ستستثمر روسيا بفنزويلا فى هذا القطاع وتقدم التكنولوجيا اللازمة.

وكانت الحكومة الفنزويلية قد أكدت ـ فى وقت سابق ـ أن البلدين وقعا خلال سنوات التعاون 264 اتفاقية فى 20 قطاعا استراتيجيا، مثل الطاقة، والتعاون العسكرى– التقنى، وصناعة التعدين، والقطاع الزراعى.