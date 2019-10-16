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غلق 3 مخازن أسماك مملحة لنقص الاشتراطات الصحية وعدم وجود ترخيص بالدقهلية

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 04:35 م
غلق 3 مخازن أسماك مملحة لنقص الاشتراطات الصحية وعدم وجود ترخيص بالدقهلية الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية
الدقهلية شريف الديب

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وافق الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، على غلق 3 مخازن أسماك مملحة بقرية الديسطي التابعة لمنشأة بسنديلة مركز بلقاس، لوجود خطر داهم ونقص في الاشتراطات الصحية وعدم وجود ترخيص

 

وشدد محافظ الدقهلية على ضرورة استمرار الحملات الرقابية لمديرية الصحة على منافذ تقديم وبيع وعرض مختلف السلع والمنتجات الغذائية لضمان صلاحيتها للاستهلاك الآدمي ومطابقتها للمواصفات

 

جاء قرار محافظ الدقهلية بناء على التقرير المعروض من الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة الذي أشار إلى وجود نقص في الاشتراطات الصحية بما يمثل خطر داهم ،وتم سحب عينتين وارسالهما للمعمل للتحليل وتحرير محضر جنحة صحية.

 

 

 

 

 


الدقهلية

صحة الدقهلية

سلع غذائية فاسدة

اسماك مملحة غير صحية

مركز بلقاس

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