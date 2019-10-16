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ضبط أعلاف حيوانيه وحلوى ودقيق مدعم فى حملة تموينية بالغربية

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 10:58 ص
ضبط أعلاف حيوانيه وحلوى ودقيق مدعم فى حملة تموينية بالغربية أعلاف - أرشيفية
الغربية - عادل ضرة

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شنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الغربية، برئاسة العميد محمد عتمان مدير الإدارة، حملات تموينية مكبرة على الأسواق والمحلات التجارية، لإحكام الرقابه على الأسواق وضبط السلع الغذائية منتهية الصلاحية قبل بيعها للجمهور، وأسفرت الحملة عن ضبط أعلاف حيوانيه غير مطابقة للمواصفات، وحلوى منتهية الصلاحية، ودقيق بلدى مدعم.

تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربيه، إخطاراً من العميد محمد عتمان مدير إداره مباحث التموين، يفيد بضبط 2 طن وربع أعلاف حيوانية غير مطابقة للمواصفات داخل مصنع أعلاف بقرية العامرية مركز المحلة ملك" على .ع. ا" فى المحضر رقم 3950 جنح مركز المحلة، وضبط 950 عبوة حلوى منتهية الصلاحية داخل محل حلويات بميدان السيد البدوى بطنطا ملك " مؤمن.م.م" فى المحضر رقم 32457جنح قسم أول طنطا.

وضبط 350 كيلو دقيق بلدى مدعم داخل مخبز بلدى مدعم بدائرة قسم ثالث المحلة، ملك "فوزى.ا" بقصد بيعهم بالسوق السوداء، فى المحضر رقم 7634جنح قسم ثالث المحلة، تم التحفظ على المضبوطات، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

 

 


مدير امن الغربيه

اعلاف حيوانيه

دقيق بلدي

الغربية

مباحث تموين الغربية

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