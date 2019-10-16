صور.. محافظ المنوفية يكرم أمًا لتحفيظ بناتها الأربعة القرآن كاملا

المنوفية _ محمد فتحى

كرم اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية، السيدة أسماء عبد العزيز أحمد الشافعى من قرية كفر السوالمية مركز الشهداء، وذلك لكونها أم يقتدى بها فى حسن تربيتها لبناتها الأربعة وحرصها على تعليمهن وتحفيظهن القرآن الكريم كاملا، وكذلك رعايتها الكاملة لزوجها المصاب بإعاقة دون كلل أو ملل.

وأكد المحافظ، أن الأم وبناتها الأربعة شرفا وفخرا لمحافظة المنوفية من حيث سلوكهن وحفظهن القرءان الكريم كاملا، مشيدا بحرص الأم على إعدادهن وتأهيلهن وتقديمهن للمجتمع كنموذج يحتذى به فى التحلى بأخلاق القرآن وكأمهات قادرات على تكوين أسرة نافعة لنفسها وللمجتمع، ومتمنيا أن تحرص كل الأسر المصرية على غرس عظمة الدين الإسلامى وما يحمله من معانى سامية جليلة فى نفوس النشء .

ومن جانبهم أعربت الطالبة آية محمد محمود رسلان والأم عن بالغ سعادتهن وشكرهن لتكريم المحافظ لهن معتبرين ذلك التكريم تاج ووسام على صدورهن، وقد أشارت آية إلى أن هذا التكريم بمثابة دفعة قوية لها لاستمرار تفوقها ونجاحها.

وقدم المحافظ شهادة تقدير ومكافأة مالية للمكرمات تقديرا وإعزازا من المحافظة.



محافظ المنوفية يكرم أمًا لتحفيظ بناتها الأربعة القرآن كاملا



محافظ المنوفية يكرم أمًا لتحفيظ بناتها الأربعة القرآن كاملا