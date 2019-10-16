سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 03:51 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. محافظ المنوفية يكرم أمًا لتحفيظ بناتها الأربعة القرآن كاملا

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 03:23 م
صور.. محافظ المنوفية يكرم أمًا لتحفيظ بناتها الأربعة القرآن كاملا محافظ المنوفية يكرم أمًا لتحفيظ بناتها الأربعة القرآن كاملا
المنوفية _ محمد فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كرم اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية، السيدة أسماء عبد العزيز أحمد الشافعى من قرية كفر السوالمية مركز الشهداء، وذلك لكونها أم يقتدى بها فى حسن تربيتها لبناتها الأربعة وحرصها على تعليمهن وتحفيظهن القرآن الكريم كاملا، وكذلك رعايتها الكاملة لزوجها المصاب بإعاقة دون كلل أو ملل.

وأكد المحافظ، أن الأم وبناتها الأربعة شرفا وفخرا لمحافظة المنوفية من حيث سلوكهن وحفظهن القرءان الكريم كاملا، مشيدا بحرص الأم على إعدادهن وتأهيلهن وتقديمهن للمجتمع كنموذج يحتذى به فى التحلى بأخلاق القرآن وكأمهات قادرات على تكوين أسرة نافعة لنفسها وللمجتمع، ومتمنيا أن تحرص كل الأسر المصرية على غرس عظمة الدين الإسلامى وما يحمله من معانى سامية جليلة فى نفوس النشء .

ومن جانبهم أعربت الطالبة آية محمد محمود رسلان والأم عن بالغ سعادتهن وشكرهن لتكريم المحافظ لهن معتبرين ذلك التكريم تاج ووسام على صدورهن، وقد أشارت آية إلى أن هذا التكريم بمثابة دفعة قوية لها لاستمرار تفوقها ونجاحها.

وقدم المحافظ شهادة تقدير ومكافأة مالية للمكرمات تقديرا وإعزازا من المحافظة.

 

محافظ المنوفية يكرم أمًا لتحفيظ بناتها الأربعة القرآن كاملا (1)
محافظ المنوفية يكرم أمًا لتحفيظ بناتها الأربعة القرآن كاملا 
 
محافظ المنوفية يكرم أمًا لتحفيظ بناتها الأربعة القرآن كاملا (2)
محافظ المنوفية يكرم أمًا لتحفيظ بناتها الأربعة القرآن كاملا 

 

محافظ المنوفية يكرم أمًا لتحفيظ بناتها الأربعة القرآن كاملا (3)
محافظ المنوفية يكرم أمًا لتحفيظ بناتها الأربعة القرآن كاملا 

 


محافظه المنوفيه

المنوفيه

مركز الشهداء

تكريم حفظة القرآن الكريم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية يرتفع بنسبة 1.1% بختام تعاملات الأربعاء

المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية يرتفع بنسبة 1.1% بختام تعاملات الأربعاء

ناصر الخليفى.. رياضى بدرجة فاسد.. أسئلة القضاء الفرنسى تجبره على الصمت.. مالك باريس سان جيرمان يكرر "استخدم حقى فى الصمت" أكثر من 27 مرة على خلفية وقائع فساد عن بطولة ألعاب القوى.. ووقائع الرشاوى عرض مستمر

ناصر الخليفى.. رياضى بدرجة فاسد.. أسئلة القضاء الفرنسى تجبره على الصمت.. مالك باريس سان جيرمان يكرر "استخدم حقى فى الصمت" أكثر من 27 مرة على خلفية وقائع فساد عن بطولة ألعاب القوى.. ووقائع الرشاوى عرض مستمر

النيابة تكشف سبب انفجار سيارة ومصرع ثلاث طلاب بالتجمع

النيابة تكشف سبب انفجار سيارة ومصرع ثلاث طلاب بالتجمع

فيديو.. مليون جنيه قرض من جهاز المشروعات الصغيرة يحول حياة شاب دمياطى

فيديو.. مليون جنيه قرض من جهاز المشروعات الصغيرة يحول حياة شاب دمياطى

الادعاء الأمريكى يوجه لائحة اتهامات لـ"بنك خلق" التركى

الادعاء الأمريكى يوجه لائحة اتهامات لـ"بنك خلق" التركى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 16-10-2019

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 16-10-2019

ناصر الخليفى يلتزم الصمت على 27 سؤالا حول وقائع الفساد والرشوة

ناصر الخليفى يلتزم الصمت على 27 سؤالا حول وقائع الفساد والرشوة

اﻟﻘوات اﻟﺑﺣرﯾﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ واﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﺗﻧﻔذان ﺗدرﯾبا ﺑﺣريا ﻋﺎﺑرا ﺑﺎﻟﺑﺣر اﻟﻣﺗوﺳط

اﻟﻘوات اﻟﺑﺣرﯾﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ واﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﺗﻧﻔذان ﺗدرﯾبا ﺑﺣريا ﻋﺎﺑرا ﺑﺎﻟﺑﺣر اﻟﻣﺗوﺳط

الإنتاج الحربى: حققنا إنجازات غير مسبوقة والصناعة السبيل الأول لتحقيق طفرة تنموية

الإنتاج الحربى: حققنا إنجازات غير مسبوقة والصناعة السبيل الأول لتحقيق طفرة تنموية

شاهد.. تعطل قطار ملاهى بركابه فى الصين.. وطريقة مثيرة للنجاة

شاهد.. تعطل قطار ملاهى بركابه فى الصين.. وطريقة مثيرة للنجاة

الجيش السورى يسيطر على قواعد عسكرية أخلتها قوات أمريكية شمال شرقى البلاد

الجيش السورى يسيطر على قواعد عسكرية أخلتها قوات أمريكية شمال شرقى البلاد

شاهد فى دقيقة.. تقييم أداء الحكام بالأرقام بعد 3 أسابيع من الدورى

شاهد فى دقيقة.. تقييم أداء الحكام بالأرقام بعد 3 أسابيع من الدورى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة