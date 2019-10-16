صور.. محافظ الدقهلية يكلف بإزالة مخلفات حريق كنيسة مار جرجس بالمنصورة

الدقهلية شريف الديب

تفقد الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، اليوم الأربعاء، موقع حريق كنيسة مارجرجس بشارع بورسعيد بحى غرب المنصورة للاطمئنان على الوضع هناك.

وفور وصول محافظ الدقهلية لموقع الحريق كلف رئيس حى غرب بإزالة مخلفات الحريق وإزالة كافة المخالفات التى تعوق الحركة.

يذكر أنه تمكن ضباط الحماية المدنية بالدقهلية، من السيطرة على حريق شب داخل كنيسة مار جرجس بشارع بورسعيد بالمنصورة.

وتلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء السيد سلطان مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من شرطة النجدة بنشوب حريق داخل كنيسة مار جرجس بشارع بورسعيد.

وعلى الفور انتقل الرائد حمدى الطنبولى رئيس مباحث قسم أول المنصورة، إلى مكان البلاغ وسيارات الإطفاء، وتبين أن الحريق فى غرفة معروشة بالخشب فى الدور الأخير، وتبين أن سبب الحريق هو ماس كهربائي، ولم يسفر الحريق عن أى خسائر فى الأرواح.

وأعلن الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن إصابة خمسة أشخاص فى حادث حريق كنيسة مار جرجس بشارع بورسعيد بمدينة المنصورة.

وضمت قائمة المصابين كلا من، رضا السيد محمد الحديدى40 سنه، مقيم بشارع بورسعيد مصاب بجرح بالرأس 3 سم،. وتم نقله إلى المستشفى الدولي،ابانوب بطرس عزت 26 سنه مقيم بمنطقة المجزر كدمه بالكتف الأيمن وتم نقله للمستشفى الدولى، كيرولس ملاك نظير 12 سنه صعوبة بالتنفس مقيم المجزر، نجاح جمعه عبدالعال 41 سنة مصاب باختناق من رجال الدفاع المدني، محمد عبد الحميد عثمان اختناق من رجال الدفاع المدنى وتم نقلهم إلى المستشفى الدولى.



محافظ الدقهلية يتفقد حريق كنيسة مارجرجس



محافظ الدقهلية يتفقد حريق كنيسة مارجرجس



محافظ الدقهلية يتفقد حريق كنيسة مارجرجس